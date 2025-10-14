¡Ö¥É¥íー¥ó¥µ¥Ã¥«ー¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×WÇÕ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¡ÈÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡ÉÁàºî½Ñ¤ËÇ÷¤ë¡¡ËÜ¶È¤Ç¤â¥É¥íー¥ó ¥Õ¥ë²ÔÆ¯
·úÃÛ¡¢ÇÀ¶È¡¢ËÉºÒ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥É¥íー¥ó¡×¡£¼Â¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤â¹¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î¤ËÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥É¥íー¥ó¥µ¥Ã¥«ー¡×¤ÎWÇÕ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬½éÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î1¿Í¡¢¡Ö¥É¥íー¥ó¥µ¥Ã¥«ー¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹ÃËÀ¤ÎÆü¾ï¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥íー¥ó¥µ¥Ã¥«ー¤È¤Ï¡©
¥É¥íー¥ó¥µ¥Ã¥«ー¤Ï¡¢¥Üー¥ë·¿¥É¥íー¥ó¤Î·ã¤·¤¤¶õÃæÀï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÌ¤Íè·¿¥¹¥Ýー¥Ä¶¥µ»¤Ç¤¹¡£2016Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ðËÜ¤Î¥ëー¥ë¤Ï¡Ö5ÂÐ5¡×¡£¥µ¥Ã¥«ーÆ±ÍÍ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯ÆÀÅÀ¤·¤¿¥Áー¥à¤¬¾¡Íø¤Ç¤¹¡£
´Ý¤¤¥Õ¥ìー¥à¤Ç°Ï¤ï¤ì¤¿¡Ö¥É¥íー¥ó¥Üー¥ë¡×¤ò1Âæ¤º¤ÄÁàºî¤·¡¢Áê¼ê¿ØÃÏ¤Ë¤¢¤ë¥ê¥ó¥°·¿¤Î¥´ー¥ë¤òÄÌ²á¤µ¤»¤ë¤ÈÆÀÅÀ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î»þ¡¢¹¶·â¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¡×2Âæ¤Î¤ß¡£¤Û¤«¤Î3Âæ¤Ï¡Ö¥Õ¥£ー¥ë¥É¥×¥ì¥¤¥äー¡×¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥´ー¥ë¤ò¼é¤ë¤«¡¢¹¶·â¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Î¤¿¤áÅ¨¤Îµ¡ÂÎ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢Èô¤Ó²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥Áー¥àÀïÎ¬¤ÈÏ¢·È¡×¤¬¾¡Íø¤Î¥«¥®¡£¤½¤ó¤Ê¶¥µ»¤Ç¡¢½é¤Î¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ¤Ç¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー¤ÏÉáÃÊ¡¢¤É¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¤Î»ÜÀß¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤ÈŽ¥Ž¥Ž¥ÍÍ¡¹¤ÊÇ¯Îð¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¤Ë¡¢°ì¿Í¤À¤±¡ÖJapan¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à»Ñ¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÉ¼ê¤ÊÈ±¿§¤È¹õ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤¬¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Î¡¢²¬ËÜË¡¿Í¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤Ç¤¹¡£
°ÂÄê¤·¤Æ¹¶¤á¤ë¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¤Áà½Ä½Ñ¡×
²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Î¶¯¹ë¥Áー¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦Å·Áð»Ô¤Î¥É¥íー¥ó¥µー¥¯¥ë¤ÎÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËÏÓ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬ËÜ¤µ¤ó¡ÖÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿WÇÕ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿WÇÕ¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¡£ËèÆü·ç¤«¤µ¤º¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¥µー¥¯¥ë¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤â¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥µー¥¯¥ë¥á¥ó¥Ðー¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡×
²¬ËÜ¤µ¤ó¡Ö¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¥µー¥¯¥ë¥á¥ó¥Ðー¡Ö·è¾¡¤Ç2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤òÍî¤È¤¹¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¼é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Ãç´Ö¤Ï¡¢²¬ËÜ¤µ¤ó¤Î¥É¥íー¥ó¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥¯¥ë¥á¥ó¥Ðー¡Ö²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¾µ¡¤òÃÆ¤¤¤Æ¤âµ¡ÂÎ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¹¶¤á¤ë¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ»½Ñ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡£È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
²¬ËÜ¤µ¤ó¤Îµ»½Ñ¤Ï¤É¤ìÄø¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÁà½Ä½Ñ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½é¿´¼Ô¤À¤È2Ê¬50ÉÃ¡¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤À¤È¡Ä¡©
¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î²¬ËÜ¤µ¤ó¤È¡¢·úÃÛ²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÁàºî½é¿´¼Ô¡¦Íî¹çÅ¯¼Â¤µ¤ó¤Ë¡¢¾²¤ËÃÖ¤¤¤¿5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¥É¥íー¥ó¤ÇÅÝ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤ÏÄ¾·Â40cm¤Î¥É¥íー¥ó¡Öclass40¡×¡£ºÇ¹â»þÂ®¤Ï100¥¥í¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áàºî¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ç¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¹â¤¤µ»½Ñ¤¬É¬Í×¤Êµ¡ÂÎ¤Ç¤¹¡£
²¬ËÜ¤µ¤ó¡Ö¥´ー¥ë¤ÎÉý¤Ï50¥»¥ó¥Á¤Ç¶¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Áà½Ä¥ì¥Ðー¤ò¿ô¥ß¥êÃ±°Ì¤ÇÄ´À°¤·¤Ê¤¤¤È¡¢µ¡ÂÎÂ¦¤Ï¿ô¥»¥ó¥Á～¿ô½½¥»¥ó¥Á¤Î¸íº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¤Þ¤º¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÍî¹ç¤µ¤ó¤¬Ä©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
Íî¹çÅ¯¼Â¤µ¤ó¡Ö¤â¤¦¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¥Ž¥Ž¥¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×
Á°¸åº¸±¦¤Ë¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³«»Ï24ÉÃ¤Ç1¤ÄÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤¢¤¿¤é¤º¡ÄµÏ¿¤Ï¡¢2Ê¬50ÉÃ¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦²¬ËÜ¤µ¤ó¤Î¥×¥ìー¤Ç¤¹¡£³«»Ï2ÉÃ¤Ç£±¤Ä¡¢5ÉÃ¤Ç2¤ÄŽ¥Ž¥Ž¥ºÇ¸å¤Î1¤Ä¤ÏÁÀ¤¤¤ò¤¹¤Þ¤·¡¢¤½¤ÎµÏ¿¤Ï¤ï¤º¤«15ÉÃ¤Ç¤·¤¿¡£
²¬ËÜ¤µ¤ó¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£ºÇÍ¥Àè¤Ï¥É¥íー¥ó¥µ¥Ã¥«ー¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹²¬ËÜ¤µ¤ó¤ÎËÜ¶È¤Ï¡Ä¡©
²¬ËÜ¤µ¤ó¤ÎËÜ¶È¤ÏÇÀ²È¡£¹â¹»»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÇÀ¶ÈË¡¿Í¤Ç¥³¥á¤òÃæ¿´¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――²¬ËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥É¥íー¥ó¥µ¥Ã¥«ー¤¬¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡©
¹â¹»»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í °¦¤é¤óÇÀ±à ÁÒÅÄ¿¸¹¬¼ÒÄ¹¡Ö¡Ê¾Ð¡Ëº£¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥É¥íー¥ó¥µ¥Ã¥«ー¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ìÈÖÇ®¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
»Å»ö¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ¥É¥íー¥ó¤òÁàºî¡£²Æ¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼þÊÕÃÏ°è50¸®Ê¬¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤ÇÇÀÌô¤ò»¶ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥íー¥ó¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿²¬ËÜ¤µ¤ó¡£¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ËÜ¤µ¤ó¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥É¥íー¥ó¥µ¥Ã¥«ー¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤âµ»½Ñ¤òËá¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÁ´¹ñÅª¤Ë¤âÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¹¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
²¬ËÜ¤µ¤ó¡Ö2Ç¯¸å¤ÎWÇÕ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¶â¥á¥À¥ë¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊüÁ÷Æü¡§2025Ç¯10·î9Æü(ÌÚ)