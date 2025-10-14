¡Ú·Ù²ü¡Û¡È¶õ¤Áã¤Î½©¡É¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¶õ¤Áã¤¬Áý²Ã¡¡Èï³²¼Ô¸ì¤ë¶²ÉÝ¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Þ¤ÀÈÈ¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¡Ä¡×ËÉÈÈ¤Î¥×¥í¤¬ÂÐºö¤òÅÁ¼ø
ÌÔ½ë¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎ¹¹Ô¤ä»¶Êâ¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë½©¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢1Ç¯¤Ç¶õ¤Áã¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Êµ¨Àá¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤¬¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢9·îËö¤Ë¶õ¤ÁãÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢°ú¤½Ð¤·¤¬³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢»ê¤ë½ê¤ËÊª¿§¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤ÁãÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿½÷À¡§
9·î28Æü¤ÎÌë¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤â»È¤ï¤Ê¤¤¸Í¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÁë¥¬¥é¥¹¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸°¤¬³«¤±¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤¦¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÈÈ¿Í¤¬¤Þ¤À¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÈ¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á°¤¯¤Æ¡¢º£¤Ï¼Â²È¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÃ¤·¤¤É÷¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡ÖÁë¡×¤òÁÀ¤¦
Ë¡Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶õ¤Áã¤Ê¤É¤Î¿¯ÆþÀàÅð¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï10·î¡£2021Ç¯¤Î·îÊÌÇ§ÃÎ·ï¿ô¤Ç¤Ï¡¢10·î¤¬1720·ï¡¢¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤¬11·î¤Î1621·ï¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼½©¤Ë¶õ¤Áã¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¡ÈËÉÈÈ¤Î¥×¥í¡É¤Ç¤¢¤ë¥»¥³¥àIS¸¦µæ½ê¤ÎßÀÅÄ¹¨¾´»á¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤À¼ê¸ý¤¬¡Ä¡£
¥»¥³¥àIS¸¦µæ½ê¡¡ßÀÅÄ¹¨¾´¸¦µæ°÷¡§
Å¥ËÀ¤Î¿¯Æþ¼ê¸ý¤È¤·¤Æ°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ìµ»Ü¾û²Õ½ê¤«¤é¤Î¿¯Æþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Êº£¤Î»þ´ü¡ËÉ÷¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤ÈÁë¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸¼´ØÅù¤ò³«¤±¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¡¢³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÆþ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¿¯ÆþÀàÅð¤Î¼ê¸ý¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌµ»Ü¾û¡×¡£
ßÀÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É÷Ï¤¤Ê¤ÉÁë¤Ë³Ê»Ò¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Ç³°¤·¤Æ¿¯Æþ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢É¬¤º²È¤òÎ±¼é¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢Áë¤ä¸¼´Ø¤Î»Ü¾û¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç²È¤ò¤¢¤±¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Æü¾È»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤êÉô²°¤ÎÌÀ¤«¤ê¤Ê¤É¡ÖÉÔºß¤Ê¤Î¤«ÈÝ¤«¡×¤òÈ½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¡¢¶õ¤Áã¤¬Áý¤¨¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤Áã¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡©°Õ³°¤ÊÍî¤È¤··ê
¶õ¤Áã¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¿¯Æþ¤Ë»ê¤ë¤Î¤«¡£
»£±Æ¤Ê¤É¤Ë»È¤¦¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥»¥³¥àIS¸¦µæ½ê¤ÎßÀÅÄ»á¤Ë¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤à¡È°Õ³°¤ÊÍî¤È¤··ê¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢ßÀÅÄ»á¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÄí¤Î¿¢ºÏ¡×¡£
¿¢ºÏ¤¬¼êÆþ¤ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥³¥àIS¸¦µæ½ê¡¡ßÀÅÄ¹¨¾´¸¦µæ°÷¡§
Äê´üÅª¤ËÑòÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Å¥ËÀ¤Î¹ÔÆ°¤¬¡Ê³°¤«¤é¡Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÅ¥ËÀ¤Î¹ÔÆ°¤¬¤³¤ÎÊÕ¤ÎÄÌÏ©¡¢ÄÌ¤êÆ»¤«¤é¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÈ¿ÍÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¡ÊÈÈ¹Ô¤¬¡Ë¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õ¤ÁãÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊä½õ¾û¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5Ê¬°Ê¾å¿¯Æþ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¡¢7³ä¤¬Äü¤á¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤³¤Î¡ÖÊä½õ¾û¡×¤ò¤Ä¤±¤ë°ÌÃÖ¤âÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥³¥àIS¸¦µæ½ê¡¡ßÀÅÄ¹¨¾´¸¦µæ°÷¡§
²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾å¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Å¥ËÀ¤È¤·¤Æ¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡£
²¼¤Ç¤¹¤È¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¡ÊÁë¤ò¡Ë³ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¾å¤Ç¤¹¤È¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ê¼ê¤¬¡ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼ê¤ò¾å¤²¤Æ²¿¤«ºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ÷·Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤À¤¢¤ì¤Ï¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¶õ¤Áã¤¬¿¯Æþ¤¹¤ë²È¤òÃµ¤¹ºÝ¤ËÉ¬¤ºÃíÌÜ¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¡¢¼þ¤ê¤«¤éÌÜ¤Ë¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¡×¤Ç¤¹¡£
´¹µ¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Áë¤ò³«¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡¢Áë¤¬ÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÀ¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¸«¤»¤ëËÉÈÈ¡É¤òÅ°Äì Êä½õ¶âÀ©ÅÙ¤â
²È¤ò¼é¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î²È¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡×¤È¶õ¤Áã¤Ë»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê»Ü¾û¤È¡È¸«¤»¤ëËÉÈÈ¡É¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥³¥àIS¸¦µæ½ê¡¡ßÀÅÄ¹¨¾´¸¦µæ°÷¡§
¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¥«¥á¥é¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢1¸Ä¡¢2¸Ä¡¢3¸Ä¤ÈËÉÈÈ¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¡È¸«¤»¤ëËÉÈÈ¡É¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È¡£
¶õ¤ÁãÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤ËËÉÈÈ¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤ë¡¢²È¤Î¼þ°Ï¤ËËÉÈÈº½Íø¤òÉß¤¯¡¢ºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ¿³¼Ô¤òÇ§¼±¤·²»¤È¸÷¤Ç·Ù¹ð¤¹¤ëAI¤òÅëºÜ¤·¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿ËÉÈÈ¥°¥Ã¥º¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¡¢Êä½õ¶âÀ©ÅÙ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÅìµþÅÔ¡¦ÉÊÀî¶è¡¡
Êä½õ¶â³Û¡§¾å¸Â4Ëü±ß
Êä½õÂÐ¾Ý¡§ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¢ËÉÈÈ¥Õ¥£¥ë¥à¤Ê¤É
¢§°¦ÃÎ¸©¡¦¾®ËÒ»Ô
Êä½õ¶â³Û¡§ºÇÂç1Ëü±ß/»ÜÀß
Êä½õÂÐ¾Ý¡§ËÉÈÈ¥¬¥é¥¹¤Î¸ò´¹¤Ê¤É
Êä½õ¶â¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤´¼«Âð¤ËÀßÃÖ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ø¿½ÀÁ¤·¤Æ¡¢µëÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ÅÙÍ½»»¤ËÃ£¤¹¤ë¤È½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÇÊä½õ¶â³Û¤ä¾ò·ï¤Ê¤É¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÎHP¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡¡10·î14ÆüÊüÁ÷)