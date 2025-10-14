WEST.½é¤Î¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¤Ë½Å²¬Âçµ£¡Ö·ã¥¢¥Ä¡× ²£»³Íµ¡¢¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¤â»²Àï
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦WEST.¤¬¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¶¦±é¤·¤¿¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾·¤¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ëWOWOW¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØWESSION¡ÙÈ¯¤ÎÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØWESSION FESTIVAL 2025¡Ù¤¬¡¢12Æü¡¦13Æü¤ËÂçºå¡¦ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
WEST.¡¡»£±Æ¡§¿¹¹¥¹°
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢WEST.¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¼çºÅ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥§¥¹¡£2Æü´Ö¤ÇWEST.´Þ¤à11ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢Ìó6Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢DAY1¤ò12·î¤Ë¡¢DAY2¤ò2026Ç¯1·î¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¡£Ì©ÃåÆÃÈÖ¤¬Æ±2026Ç¯2·î¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½Å²¬Âçµ£¤Ï¡Ö·ã¥¢¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡£WESSION¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£º£¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¡£¶Í»³¾È»Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦Ì´¤Î»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆËÍ¤¿¤Á¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤¬½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢Á´°÷¤Ë¤¹¤´¤¤¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤òºî¤ì¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂèÆóÃÆ¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È´¶Æ°¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ´Ö½ßÂÀ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£WEST.¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¹±Îã¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹!¡×¤Èº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡£¿À»³ÃÒÍÎ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢Ç»¤¤ÆóÆü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ£°æÎ®À±¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤º¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´î¤Ó¤ò¸«¤»¡¢茺ÅÄ¿òÍµ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤Ç¤¹¤·¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤âºÆÍèÇ¯¤â³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×¤ÈºÇ¹â¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¾®ÂíË¾¤Ï¡ÖWEST.¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤´±ï¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤´Ë«Èþ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤¬WESSION FESTIVAL¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤2Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡û¢£¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È
WESSION¤¬¡¢³«Ëë¤Î¤È¤¤ò·Þ¤¨¤¿¡£10·î12Æü¤Î¡ÈDAY1¡É¡¢13Æü¤Î¡ÈDAY2¡É¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜ¥Õ¥§¥¹¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ëWEST.¤Î7¿Í¡£½éÆü¡¢½Å²¬Âçµ£¤¬¡Ö¹¢¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È²ñ¾ì¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¡£¡Ö¤»¡¼¤Î¡×¤Î¤«¤±À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²ñ¾ìÃæ¤Ç¡Ö¤¨¤§¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Á¡×¤ÈÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢WEST.¤ÎÌ¾»ÉÂå¤ï¤ê¤Î³Ú¶Ê¤Î°ì¤Ä¡Ø¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊÂ¤Ö¤È¡¢½Å²¬¤Ï²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ³«¸ý°ìÈÖ¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¡Á¡£¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿Í¤ª¤ë¡Á¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÀëÀÀ!¡¡ËÍ¤¿¤Á¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ØWESSION FESTIVAL 2025¡Ù¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢¸Ê¤Î¸Â³¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²ñ¾ì¤òÍè¤¿¤È¤¤è¤ê¤âåºÎï¤Ë¤·¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀë¸À¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï£·¿Í¤¬À¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖÂè£±²ó¡¢¡ØWESSION FESTIVAL 2025¡Ù¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È³«Ëë¤ò¹â¤é¤«¤ËÀë¸À!
DAY1¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆWEST.¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¡£²£»³¤Ï¡Öº£Æü³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¤ã¡¢¤¤¤Ä³Ú¤·¤à¤Ã¤ÆÏÃ¤ä¤í!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·¡¢¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ø¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡Ù¤òÈäÏª¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê²Î»ì¤Ë»×¤¤¤ò¾è¤»¡¢²ñ¾ì¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤Ëº²¤Î¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤ËÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²Î¤òÆÏ¤±¤ë¤È¡¢¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤â¾å¤¬¤ë¡£
½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¢¥¯¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬WEST.¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡á¡ÈWESSION¡É¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜ¥Õ¥§¥¹¤ÎÂé¸ïÌ£¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ãæ´Ö½ßÂÀ¤Î¡Ö¥º¥ó¥º¥ó¤·¤è¤¦¤¼¡×¤ÎÀ¼¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢WEST.¤Î¡Ø¥º¥ó¥É¥³¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤Ë²£»³¤â»²²Ã¡£¤ªº×¤ê¥½¥ó¥°¤Ë¾è¤»¤Æ·Ú¤ä¤«¤Ë²Î¤¤ÍÙ¤ê¡¢ÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊWESSION¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²£»³¤Ï¸åÇÚ¤ÎÍº»Ñ¤ò¸«¤Æ¡ÖWEST.¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê·Ê¿§¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸Æ¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Saucy Dog¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÀÐ¸¶¿µÌé¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£Æ£°æÎ®À±¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡ÖÍ§Ã£¤¬Íè¤¿¤¾¡Á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ËÀÐ¸¶¤ò·Þ¤¨¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÇ®¤¤¥Ï¥°¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÈäÏª¤·¤¿¡ØÆú¤ò¤«¤±¤ëËÍ¤é¡Ù¤Ï¡¢¡ØWESSION¡Ù¤Î¤¿¤á¤ËÀÐ¸¶¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡£Èþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ÈWEST.¤Îµ°À×¤¬½Å¤Ê¤ë²Î»ì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÀÐ¸¶¤Î¤ä¤µ¤·¤¯¿¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ¼¤ÈWEST.¤ÎÎÏ¶¯¤¤À¼¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¶õ´Ö¤òºî¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯Lucky Kilimanjaro¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢¥É¥é¥à¡¢¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¸ü¤¤¥ê¥º¥àÂâ¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¥°¥ë¡¼¥ô¤Ë¡¢¥·¥ó¥»¥µ¥¦¥ó¥É¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¥®¥¿¡¼¤¬Íø¤¤¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£¡Ø350ml Galaxy¡Ù¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î·§ÌÚ¤¬¡¢¥Ó¡¼¥ë¥¸¥ç¥Ã¥¤ò¼ê¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥°¥¤¥Ã¤È¤Ò¤È°û¤ß¡£¥Õ¥§¥¹¤é¤·¤¤¹ÔÆ°¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¾Ð¤¤¤È´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø³Ú¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¤È¤ê¤¹¤®¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¤È¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¼«Í³¤ËÍÙ¤ê½Ð¤¹¡£¡È³Ú¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¤È¤ê¤¹¤®¤Æ¤â¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ò¡¢¥³¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÍÙ¤ì¤ë¤ä¤Ä¤é¸Æ¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦·§ÌÚ¤ÎÀ¼¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢WEST.7¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£º£²ó¤Î´ë²è¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡ØÍÙ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó!¡Ù¤Î¡È¤¤¤«¤·¤¿¥Ó¡¼¥È¡É¤Ë¾è¤»¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â»×¤¦¤Þ¤Þ¤ËÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Æ´ÑµÒ¤È¶¦¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¥é¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¡ØBurning Friday Night¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¾®ÂíË¾¤¬Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¡ÖWESSION¡¢ÍÙ¤ì¤Æ¤ë?¡×¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë²ñ¾ì¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë¡£¤Ò¤½¤ä¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ´¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ï¥¹¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤Ç1¶ÊÌÜ¤«¤é´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¡£°ìÅ¾¡¢MC¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Î¥Õ¥§¥¹½é¤á¤Æ¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡Á!¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ø¥µ¥Ü¥Æ¥ó¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¼ê¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«?¡¡¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡×¤È¥Ý¡¼¥º¤ò¤ä¤Ã¤Æ¸«¤»¤ë¤È¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤â¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤æ¤é¤æ¤é¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Î¼ê¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¡Ö¥²¥¹¥È¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈWEST.¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¥¢¥¤¥Ê¡£WEST.¤Î³Ú¶Ê¡ØÀ±¤Î±«¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥Ê¤ÎÍ«¤¤¤Î¤¢¤ëÄã²»¤Î²Î¤¤½Ð¤·¤Ç°ìµ¤¤ËÀ¤³¦¤Ø¤È°ú¤¹þ¤ß¡¢¶ÊÃæ¤Ë¤Ï茺ÅÄ¿òÍµ¤È¥¢¥¤¥Ê¤¬Èþ¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÁÕ¤Ç¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ê¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤âWESSION¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¥¢¥¤¥Ê¤¬¶ÊÀú¤ê¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖWESSION¡¢³×Ì¿µ¯¤³¤½¤¦¤¼¡Á!¡×¤È¤ÎÀ¼¤ÈÆ±»þ¤Ë½ö¾ðÅª¤Ç¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ø³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£WEST.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²Î¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
ÆÞ¤Ã¤¿¶õ¤«¤é¡¢¾¯¤·¤À¤±¿å¿§¤Î¶õ¤¬¤Î¤¾¤»Ï¤á¤¿Í¼¹ï¡¢ÀÐ¸¶¤¬¼«¿È¤Î¥Ð¥ó¥ÉSaucy Dog¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥®¥¿¡¼¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ¥¤·¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¹â²»¤¬²ñ¾ì¤òÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡ØÍ¥¤·¤µ¤ËÇ¨¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¡Ù¤Ç¡ÖÀ¸¤¤ë¤Î¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¿Í?¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤ÇÌµ¿ô¤Ëµó¤¬¤ë¼ê¡¢¼ê¡¢¼ê¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ËÍ¥¤·¤¯¡Ö°ì½ï¤Ë²Î¤ª¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢¥¯¥é¥Ã¥×¤È²ÎÀ¼¤Ç²ñ¾ì¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ØÍë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡Ù¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢ÀÐ¸¶¤ÏÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Ð¥ó¥É¤¬¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤²»³Ú¤Ê¤ó¤«¡¢²»³Ú¤¸¤ã¤Í¤§¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¶¶ÅÏ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¡£¤½¤ì¤¬(¤Ç¤¤ë¤Î¤¬)WEST.¤ÈSaucy Dog¤ä¡Á!¡×¤È¡£¤½¤ÎÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤³¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¥¢¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤í¤Ë¤ÏÍÛ¤âÊë¤ì¡¢¾ÈÌÀ¤¬Ìë¤Î²ñ¾ì¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¡£»³¸ýÎ´¤¬¡Ø¤Ç¤¤Ã¤³¤Ê¤¤¤ò¡¡¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¡Ù¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥³¡¼¥ë¤¹¤ë¤ÈÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â¹â¤¯·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¡¢²Î¤¦¤è¤¦¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¡¢ÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è! ¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤«?¡×¤È¤¤¤¦»³¸ý¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´ÑµÒ¤¬¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»³¸ý¤Ï¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¡Ö²¿¤·¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤¿¤«¤Ã¤Æ? ¤ª¤á¤§¤é¤Î¼ö¤¤¡¢²ò¤¤ËÍè¤¿¤ó¤À¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¡£º£Æü¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤È¤«¼ä¤·¤¤¤³¤È¡¢¶ì¤·¤¤¤³¤È¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ó¤Í¤§¡£¤½¤Î¼ö¤¤Á´Éô¡¢¸÷¤ËÊÑ¤¨¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤è¡£¸÷¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤ªÁ°¤¿¤ÁÉ¬¤º¾È¤é¤¹¤«¤é¤Ê!¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËµÒÀÊ¤«¤éÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢¸Æ¤Ö¤·¤«¤Í¤§¤À¤í!¡×¤È¡¢WEST.¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£¥µ¥ó¥Ü¤«¤é¤ÎÄó¶¡¶Ê¡Ø½µ´©¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯ÍËÆü¡Ù¡¢¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î³Ú¶Ê¡Ø²ÖÂ«¡Ù¤ÇWESSION¡£WEST.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¼ê¤Ë²ÖÂ«¤ò»ý¤Á¡¢²ñ¾ì¤Î¼êÇï»Ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇ®ÎÌ¹â¤¯²Î¤¦¡£¶ÊÃæ¤Ë»³¸ý¤¬¡Ö¿À¤Á¤ã¤ó¡¢¥®¥¿¡¼ÃÆ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÆÍÁ³¡¢¥®¥¿¡¼¥½¥í¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¿À»³¡£»³¸ý¤«¤é¥®¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢Â¨¶½¤Ç¥½¥í¤ò¸«»ö¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
DAY2¤Î1ÈÖ¼ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏMONGOL800¡£¥â¥ó¥Ñ¥Á¤¬WEST.¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡ØSOUTH WEST BEACH!!¡Ù¤ÎWESSION¤Ç¥¢¥¯¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¼ê¤òº¸±¦¤ËÍÉ¤é¤·¡¢²»³Ú¤Ë¿È¤ò¤æ¤À¤Í¤ëµÒÀÊ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇµðÂç¤Ê°ì¤Ä¤ÎÀ¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¡È¥â¥ó¥´¥ë800¥·¥Õ¥ÈÀ©¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥µ¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É°Â¼¡Îæ¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂçË½¤ì¡£Á´ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢WEST.¤Þ¤Ç´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ·¤Ù¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í?¡×¤È¤¤¤¦¥¥è¥µ¥¯¤Î°ì¸À¤Ç¡¢ºÆ¤ÓWEST.¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ù¤òÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²Î¤¤¤Ê¤¬¤éµÒÀÊ¤òÀú¤ë£·¿Í¡£¤½¤³¤Ø¡Ä¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬!? ¥â¥ó¥Ñ¥Á¤Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢¶Í»³¤¬Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É°Â¼¡Îæ¤È±»Æó¤Ä¤Î³Ê¹¥¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤À¡£Æ°¤¤äÉ½¾ð¤Þ¤Ç¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¶Í»³¤Î´°¥³¥Ô¡¼¤Ö¤ê¤Ë¡¢´ÑµÒ¤â¥â¥ó¥Ñ¥Á¤âWEST.¤âÂç¤¤¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
ºòÆü¤ÎÆÞ¤ê¶õ¤¬¤Þ¤ë¤Ç±³¤Î¤è¤¦¤ËÀ²¤ìÅÏ¤Ã¤¿¶õ¤Î²¼¡¢¼¡¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ïeill¡£¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤À¤±¤ì¤É¿§¤Ã¤Ý¤µ¤ò»ý¤Ä²ÎÀ¼¤Ç¡¢µÒÀÊ¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤à¡£¡ØACTION¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤æ¤À¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤æ¤ë¤¯ÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤¦eill¡£¤½¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤äÁ¡ºÙ¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤âÄ°¤Æþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö³Ú¶ÊÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´±ï¤Ç¡¢º£Æü¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈWEST.¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤ÇÂÎ¤ò¥¹¥¤¥ó¥°¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢´Å¤¯¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿À¼¤Ç²Î¤¤¤Ä¤Ê¤®¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤ÊWESSION¤ò¸«¤»¤¿¡£¥é¥¹¥È¥½¥ó¥°¤Î¡Ø¤³¤³¤ÇÂ©¤ò¤·¤Æ¡Ù¤Ç¤â¡¢ºÆ¤ÓWESSION¤ò¡£eill¤Î¹â²»¤ÈWEST.¤ÎÄã²»¤¬½Å¤Ê¤ë¥æ¥Ë¥¾¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Î¤Ë¸ü¤ß¤¬Áý¤·¡¢²ñ¾ì¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
Í¼Êý¤¬¶á¤Å¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï³Ú´ï¤ò»ý¤Á¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ²»¤Î³ÎÇ§¤ò¤¹¤ëwacci¤Î»Ñ¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¶¶¸ý¤Ï¥®¥¿¡¼¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¾ì¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤½Ð¤¹¡£¡ÖÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤ÊWEST.¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿´¤ÎÎÞ¤ò±«¤ÇÎ®¤»¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤¤¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Á¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÃæ¤Ç¤¹¡Á¡×¤È¿è¤Ê°§»¢¤ò¡£
ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢wacci¤¬WEST.¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¡ØÎÞÁ£¡Ù¤ò7¿Í¤ÈWESSION¡£¶¶¸ý¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÀ¼¤È¡¢²Î»ì¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¤¦WEST.¤È¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤â¿Ä¤Î¤¢¤ë¥æ¥Ë¥¾¥ó¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¿À»³¤È茺ÅÄ¤Ï¥®¥¿¡¼¤Ç±éÁÕ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢ËþÅÀ¤Î¾Ð´é¤Ç²Î¤¦¿À»³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë茺ÅÄ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¤¥¸¥Ã¤ÆÏÂ¤Þ¤»¤ë»Ñ¤â¡£¤Þ¤¿¡¢wacci¤¬WEST.¤Ë½ñ¤¤¤¿¤â¤¦1¶Ê¡Ø¤¢¤¸¤ï¤¤¡Ù¤Ï¡¢茺ÅÄ¤È¾®Âí¤¬¶¶¸ý¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿±ï¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢2¿Í¤ò·Þ¤¨¤ÆÈäÏª¡£²¹¤«¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ò¤È¸À¡¢¤Ò¤È¸À¤òÂçÀÚ¤ËÆÏ¤±¤ë3¿Í¤Î²Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ö´¶¤Ï¤³¤Î¶Ê¡¢1¶ÊÆþº²¤Ç¡×¤ÈÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡ØºÇ¾åµé¡Ù¡£²ñ¾ì¤òº¸±¦¤ËÊ¬¤±¡¢¥Á¡¼¥à±¦¡¢¥Á¡¼¥àº¸¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥³¡¼¥é¥¹¥Ñ¡¼¥È¤òÍ¿¤¨¡¢º¸±¦¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢¶¶¸ý¤¬¼çÀûÎ§¤ò²Î¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ï¥â¥ê¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢wacci¤È¶¦¤Ë²»³Ú¤òºî¤ê¾å¤²¤¿´¶Æ°¤¬²ñ¾ì¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤È¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Little Glee Monster¤Î6¿Í¡£¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î¥¸¥ó¥°¥ë¤Ç¤â¥¢¥«¥Ú¥é¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÊ¹¤«¤»¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÎÀ¼¤È¶¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ë¡ØFor Decades¡Ù¡£¤³¤Î¶Ê¤Î»ý¤Ä¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´ÑµÒ¤ò»Ø¤µ¤·¤¿¤ê¡¢Å·¤Ë¼ê¤ò¤«¤¶¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¶»¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´¶¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×Æ±»Î¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡¢¤³¤ÎWESSION¡£WEST.¤Î³Ú¶Ê¡Ø¥Ñ¥í¥Ç¥£¡Ù¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ò¸ß¤ËÊÂ¤Ó¡¢¤ª¸ß¤¤¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤·¤ÆÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é²Î¤¤ËÂ¤°¡£¥µ¥Ó¤Ç¤Ï13¿Í¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²Î¤¤½ª¤ï¤ë¤È¡¢WEST.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Ñ¥í¥Ç¥£¤¬¿·¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿!¡×¡Ö(¥ê¥È¥°¥ê¤È)°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
Âç´¿À¼¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¡ÖSay Yeah¡×¤ÈÁáÂ®µÒÀÊ¤È¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¡¢¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¿·¶Ê¤Î¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¤¬ÊÑ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«!¡Ù¤Ç¤ÏÂ¸µ¤ÇÎÏ¶¯¤¯¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ß¡¢¡È¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¡£1¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤´¤È¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ÈÀ¼±ç¤¬Èô¤ó¤À¡£
ÉñÂæÂµ¤Ç¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¤Î¥¢¥¯¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿WEST.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡ÖÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤¬WEST.¤Î¤¿¤á¤Ëºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ø¥¦¥§¥Ã¥µ¥¤¥½¥¦¥ë!¡Ù¤ÇWESSION¤ò¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ê¤»¤Þ¤·¤ÈÆ°¤¡¢Âå¤ï¤ë¤¬¤ï¤ë¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¾¾ËÜ¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²Î¤¦£·¿Í¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¿À»³¤¬»Ï¤á¤¿¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿¿»÷¤·»Ï¤á¡¢¾¾ËÜ¤ÏÇú¾Ð¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤ï¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶Ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÈ¯¤¤¤³¤¦¤«!¡×¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¤Î¡Ø¤¨¤¨¤Í¤ó¡Ù¤òÂçÇ®¾§¡£Á´ÎÏ¤Ç²Î¤¤¤Ä¤Ê¤°WEST.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾¾ËÜ¤¬¾Ð´é¤Ç¸«¼é¤ê¡¢Â³¤¤¤Æ¥µ¥Ó¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë²Î¤¦¾¾ËÜ¤òWEST.¤¬¤¦¤Ã¤È¤ê¤È¸«¤Ä¤á¤ë¡£¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦´ØÀ¾¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤È¸ß¤¤¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢DAY£±¡¢2Î¾Æü¤Î¥È¥ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óWEST.¡£¶Í»³¤Î¡Ö¼ê¤òµó¤²¤Á¤ã¤¨¡Á¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¿Íº¹¤·»Ø¤òÅ·¤Ë·Ç¤²¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¡È¤³¤Î»Ø»ß¤Þ¤ì¡É¤Î¥Ý¡¼¥º¤«¤é¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Î²Ö¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ÉÆ¬¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Îµ¤¹ç¤ò´¶¤¸¤ëÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤²ÎÀ¼¤Ç´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¡£¤½¤·¤Æ¡¢½Å²¬¤Î¡Ö¥¨¥¤¥¨¥¤¡¢¥¨¥¤¥¨¥¤¥ª¡¼¡×¤Î³Ý¤±À¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â°ì½ï¤Ë¥³¡¼¥ë¡£WEST.¤é¤·¤¤±þ±ç²Î¤Ç°ìÂÎ´¶¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤ÈÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½Å²¬¤¬¡Öº£Æü¤ÎÌÜÉ¸¡¢È¯É½¤·¤Þ¤¹!¡¡¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤ëÂÀÍÛ¤ÎÅã¡£¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¶õ´Öºî¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤¼¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£
DAY1¤Ç¤Ï¡ØSOUTH WEST BEACH!!¡Ù¡¢DAY2¤Ç¤Ï¡ØMixed Juice¡Ù¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥Û¡¼¥¹¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¿å¤òÈô¤Ð¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡Ä¿å¤Ë¾ÈÌÀ¤¬È¿¼Í¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ËÆú¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¾ö¤ß¤«¤±¤ëÁ´ÊÔ¥é¥Ã¥×¤Î¡ØWESTraight¡Ù¤Ç¥Ò¥Ã¥×¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢°ìÅ¾¡¢EDM¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ØYSSB¡Ù¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¥¯¡¼¥ë¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¤¥À¥ó¥¹¤È±ê¤ÎÆÃ¹¶¤Ç¥®¥é¥®¥é¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢7¿ÍÁ´°÷¤¬³Ú´ï¤ò¼ê¤Ë¡Ø¤·¤é¤ó¤±¤É¡Ù¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯Ver.¤ò¡£¿¿´é¤Ç¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¬¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÏÍ·¤Ó¿´ËþºÜ¤È¤¤¤¦¥·¥å¡¼¥ë¤µ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¡ÖÃÎ¤é¤ó¤Î¤«¤¤!¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤âWEST.¤é¤·¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½Å²¬¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡Ø¥Ð¥Ë¥é¤«¥Á¥ç¥³¡Ù¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢DAY1¤Ïºî»ì¤ò¿À»³¤ÈÆ£°æ¡¢ºî¶Ê¤ò¿À»³¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡ØANS¡Ù¡¢DAY2¤Ï¿À»³¤¬À©ºî¤·¤¿¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡Ù¤È¥á¥ó¥Ð¡¼À©ºî¶Ê¤¬Â³¤¯¡£¿À»³¤â¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ»¤ò¾È¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È»×¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ø²Î¤È¶¦¤ËÆÏ¤±¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢DAY1¤Ç¤Ï¡ØANS¡Ù¤ÎºÝ¤Ë¡¢¿À»³¤Î¥®¥¿¡¼¤Î²»¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸¡£¤±¤ì¤É¡¢¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÆÍÇ¡¡¢¸ý¤Ç¥®¥¿¡¼¤Î²»¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¤ò»Ï¤á¤Æ¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£À¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÂ¨ºÂ¤Ë¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ë»Ñ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡Ø¾Úµò¡Ù¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£DAY1¤Ç¤Ï¡ØËÍ¤é¤ÎÍýÍ³¡Ù¡¢DAY2¤Ç¤Ï¡Ø¥Ï¡¼¥È¡Ù¤ÈÂ³¤¡¢¡Ø¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡Ù¤È¥Õ¥§¥¹¤é¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¤ÊÎ®¤ì¤Ç¾ö¤ß¤«¤±¡¢¥é¥¹¥È¤Î¡Ø¥¢¥ó¥¸¥ç¡¼¥ä¥ê¡¼¥Ê¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¶î¤±È´¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´ÑµÒ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¡¢ÎÏ¤Î¸Â¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢´ÑµÒ¤â¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«!¡×¤È¤¤¤¦½Å²¬¤ÎÀ¼¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¡£¥ª¡¼¥ë¥¥ã¥¹¥È¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¤·¤Æº×¤êÁû¤®¤ò¡£¶ÊÃæ¤Ë¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð220È¯¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¡¢µÒÀÊ¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤âµÒÀÊ¤â¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤È¡¢Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿½¼¼Â´¶¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
WEST.¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¶¦¤ËÅÁÀâ¤òºî¤ë³Ð¸ç¤ÇÄ©¤ó¤Àº£²ó¤Î¥Õ¥§¥¹¡£DAY1¤ÎÌÏÍÍ¤ò12·î¤Ë¡¢DAY2¤ò1·î¤ËWOWOW¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢WEST.¤ä½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¢¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÆÃÈÖ¤â2·î¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤ÎÂè1²ó¡ÁÂè5²ó¤Þ¤Ç¤Î¡ØWESSION¡Ù¤ÎÌ¤¸ø³«½¸¤â¡¢11·î¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¤è¤½È¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¥ó¥ì¥Ã¥È¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¡ØWESSION FESTIVAL 2025¡Ù¤ÎÇ®¤ÏÎä¤á¤Ê¤¤¡£
¡û¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¡ãDAY1¡ä
¢¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°
¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«(WEST.)
¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼(²£»³Íµ)
¤É¿¿¤óÃæ(²£»³Íµ)
¥º¥ó¥É¥³¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹(WEST. with ²£»³Íµ)
Æú¤ò¤«¤±¤ëËÍ¤é(WEST. with ÀÐ¸¶¿µÌé)
¢¡Lucky Kilimanjaro
¥¨¥â¤á¤Î²Æ
350ml Galaxy
HOUSE
¤Ò¤È¤ê¤ÎÌë¤òÈ´¤±
¤Ï¤ë¤«ËÊ¤¨¤ë
ÍÙ¤ê¤Î¹ç¿Þ
Dancers Friendly
³Ú¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¤È¤ê¤¹¤®¤Æ¤â¤¤¤¤
ÍÙ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó!with WEST.
Burning Friday Night with WEST.
¢¡¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É
Poppin' Run
ZOKINGDOG
Love Sick
Entropy
¥µ¥Ü¥Æ¥ó¥¬¡¼¥ë
À±¤Î±« with WEST.
³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way with WEST.
¢¡Saucy Dog
¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ü¡¼¥¤
Í¥¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤¿À¤³¦¤Ç
Íë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ
¸½ºß¤òÀ¸¤¤ë¤Î¤À¡£
¤¤¤Ä¤«
¢¡¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼
ÀÄ½Õ¶¸Áû¶Ê
¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥Æ¥£!
¤Ç¤¤Ã¤³¤Ê¤¤¤ò ¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã
¤È¤Þ¤É¤¦¤Û¤É¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì
À¤³¦¤Ï¤½¤ì¤ò°¦¤È¸Æ¤Ö¤ó¤À¤¼
½µ´©¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯ÍËÆü with. WEST
²ÖÂ« with WEST.
¢¡WEST.
¤·¤¢¤ï¤»¤Î²Ö
Ä¶¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×
SOUTH WEST BEACH!!
WESTraight
YSSB
¤·¤é¤ó¤±¤É
¥Ð¥Ë¥é¤«¥Á¥ç¥³
ANS
¾Úµò
ËÍ¤é¤ÎÍýÍ³
¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È
¥¢¥ó¥¸¥ç¡¼¥ä¥ê¡¼¥Ê
¢¡ALL LINE UP
¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«
¡ãDAY2¡ä
¢¡MONGOL800
SOUTH WEST BEACH!! with WEST.
PARTY
OKINAWA CALLING
TRY ME ¡Á»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¡Á
¾®¤µ¤ÊÎø¤Î¤¦¤¿
¾¯Ç¯»þÂå
¤¢¤Ê¤¿¤Ë with WEST.
DON'T WORRY BE HAPPY with WEST.
¢¡eill
ACTION
FAKE LOVE/
æ«
¥Ö¥ë¡¼¥à¡¼¥ó with WEST.
³×Ì¿Á°Ìë
WE ARE
¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡£
¤³¤³¤ÇÂ©¤ò¤·¤Æ with WEST.
¢¡wacci
ÊÌ¤Î¿Í¤ÎÈà½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è
ÎÞÁ£ with WEST.
Îø¤À¤í with WEST.
¤¢¤¸¤ï¤¤
ºÇ¾åµé
Âç¾æÉ×
¢¡Little Glee Monster
Join Us!
For Decades
¥®¥å¥Ã¤È
Ì´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤µ
WONDER LOVER
¤À¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤
¥Ñ¥í¥Ç¥£ with WEST.
À¤³¦¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¾Ð¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë with WEST.
¢¡¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º
¥¬¥Ã¥Ä¤À¤¼!!
¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼
¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¤¬ÊÑ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«!
¾Ð¤¨¤ì¤Ð
¥Ð¥ó¥¶¥¤¡Á¹¥¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡Á
¥¦¥§¥Ã¥µ¥¤¥½¥¦¥ë! with WEST.
¤¨¤¨¤Í¤ó with WEST.
¢¡WEST.
¤·¤¢¤ï¤»¤Î²Ö
Ä¶¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×
Mixed Juice
WESTraight
YSSB
¤·¤é¤ó¤±¤É
¥Ð¥Ë¥é¤«¥Á¥ç¥³
¤¢¤Ê¤¿¤Ø
¾Úµò
¥Ï¡¼¥È
¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È
¥¢¥ó¥¸¥ç¡¼¥ä¥ê¡¼¥Ê
¢¡ALL LINE UP
¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«
»£±Æ¡§¿¹¹¥¹°
»£±Æ¡§¹â¶¶Äê·É
»£±Æ¡§´ßÅÄÅ¯Ê¿
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
WEST.¤Ï¡¢½Å²¬Âçµ£¡¢¶Í»³¾È»Ë¡¢Ãæ´Ö½ßÂÀ¡¢¿À»³ÃÒÍÎ¡¢Æ£°æÎ®À±¡¢茺ÅÄ¿òÍµ¡¢¾®ÂíË¾¤«¤é¤Ê¤ë7¿ÍÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2014Ç¯4·î¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ç¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºWEST¤È¤·¤ÆCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2015Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÂè29²óÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¡× ¤Ç¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ò³ÍÆÀ¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï½é¤ÎÃ±ÆÈ¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢Ãå¼Â¤Ë¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£´ØÀ¾½Ð¿È¤é¤·¤¤ÌÀ¤ë¤µ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢²»³Ú³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä±éµ»¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤Î³èÌö¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºWEST¤«¤éWEST.¤Ë²þÌ¾¡£ºòÇ¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
WEST.¡¡»£±Æ¡§¿¹¹¥¹°
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢WEST.¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¼çºÅ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥§¥¹¡£2Æü´Ö¤ÇWEST.´Þ¤à11ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢Ìó6Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢DAY1¤ò12·î¤Ë¡¢DAY2¤ò2026Ç¯1·î¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¡£Ì©ÃåÆÃÈÖ¤¬Æ±2026Ç¯2·î¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ´Ö½ßÂÀ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£WEST.¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¹±Îã¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹!¡×¤Èº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡£¿À»³ÃÒÍÎ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢Ç»¤¤ÆóÆü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ£°æÎ®À±¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤º¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´î¤Ó¤ò¸«¤»¡¢茺ÅÄ¿òÍµ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤Ç¤¹¤·¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤âºÆÍèÇ¯¤â³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×¤ÈºÇ¹â¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¾®ÂíË¾¤Ï¡ÖWEST.¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤´±ï¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤´Ë«Èþ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤¬WESSION FESTIVAL¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤2Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡û¢£¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È
WESSION¤¬¡¢³«Ëë¤Î¤È¤¤ò·Þ¤¨¤¿¡£10·î12Æü¤Î¡ÈDAY1¡É¡¢13Æü¤Î¡ÈDAY2¡É¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜ¥Õ¥§¥¹¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ëWEST.¤Î7¿Í¡£½éÆü¡¢½Å²¬Âçµ£¤¬¡Ö¹¢¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È²ñ¾ì¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¡£¡Ö¤»¡¼¤Î¡×¤Î¤«¤±À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²ñ¾ìÃæ¤Ç¡Ö¤¨¤§¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Á¡×¤ÈÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢WEST.¤ÎÌ¾»ÉÂå¤ï¤ê¤Î³Ú¶Ê¤Î°ì¤Ä¡Ø¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊÂ¤Ö¤È¡¢½Å²¬¤Ï²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ³«¸ý°ìÈÖ¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¡Á¡£¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿Í¤ª¤ë¡Á¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÀëÀÀ!¡¡ËÍ¤¿¤Á¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ØWESSION FESTIVAL 2025¡Ù¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢¸Ê¤Î¸Â³¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²ñ¾ì¤òÍè¤¿¤È¤¤è¤ê¤âåºÎï¤Ë¤·¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀë¸À¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï£·¿Í¤¬À¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖÂè£±²ó¡¢¡ØWESSION FESTIVAL 2025¡Ù¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È³«Ëë¤ò¹â¤é¤«¤ËÀë¸À!
DAY1¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆWEST.¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¡£²£»³¤Ï¡Öº£Æü³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¤ã¡¢¤¤¤Ä³Ú¤·¤à¤Ã¤ÆÏÃ¤ä¤í!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·¡¢¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ø¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡Ù¤òÈäÏª¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê²Î»ì¤Ë»×¤¤¤ò¾è¤»¡¢²ñ¾ì¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤Ëº²¤Î¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤ËÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²Î¤òÆÏ¤±¤ë¤È¡¢¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤â¾å¤¬¤ë¡£
½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¢¥¯¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬WEST.¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡á¡ÈWESSION¡É¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜ¥Õ¥§¥¹¤ÎÂé¸ïÌ£¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ãæ´Ö½ßÂÀ¤Î¡Ö¥º¥ó¥º¥ó¤·¤è¤¦¤¼¡×¤ÎÀ¼¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢WEST.¤Î¡Ø¥º¥ó¥É¥³¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤Ë²£»³¤â»²²Ã¡£¤ªº×¤ê¥½¥ó¥°¤Ë¾è¤»¤Æ·Ú¤ä¤«¤Ë²Î¤¤ÍÙ¤ê¡¢ÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊWESSION¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²£»³¤Ï¸åÇÚ¤ÎÍº»Ñ¤ò¸«¤Æ¡ÖWEST.¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê·Ê¿§¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸Æ¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Saucy Dog¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÀÐ¸¶¿µÌé¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£Æ£°æÎ®À±¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡ÖÍ§Ã£¤¬Íè¤¿¤¾¡Á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ËÀÐ¸¶¤ò·Þ¤¨¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÇ®¤¤¥Ï¥°¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÈäÏª¤·¤¿¡ØÆú¤ò¤«¤±¤ëËÍ¤é¡Ù¤Ï¡¢¡ØWESSION¡Ù¤Î¤¿¤á¤ËÀÐ¸¶¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡£Èþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ÈWEST.¤Îµ°À×¤¬½Å¤Ê¤ë²Î»ì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÀÐ¸¶¤Î¤ä¤µ¤·¤¯¿¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ¼¤ÈWEST.¤ÎÎÏ¶¯¤¤À¼¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¶õ´Ö¤òºî¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯Lucky Kilimanjaro¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢¥É¥é¥à¡¢¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¸ü¤¤¥ê¥º¥àÂâ¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¥°¥ë¡¼¥ô¤Ë¡¢¥·¥ó¥»¥µ¥¦¥ó¥É¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¥®¥¿¡¼¤¬Íø¤¤¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£¡Ø350ml Galaxy¡Ù¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î·§ÌÚ¤¬¡¢¥Ó¡¼¥ë¥¸¥ç¥Ã¥¤ò¼ê¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥°¥¤¥Ã¤È¤Ò¤È°û¤ß¡£¥Õ¥§¥¹¤é¤·¤¤¹ÔÆ°¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¾Ð¤¤¤È´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø³Ú¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¤È¤ê¤¹¤®¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¤È¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¼«Í³¤ËÍÙ¤ê½Ð¤¹¡£¡È³Ú¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¤È¤ê¤¹¤®¤Æ¤â¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ò¡¢¥³¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÍÙ¤ì¤ë¤ä¤Ä¤é¸Æ¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦·§ÌÚ¤ÎÀ¼¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢WEST.7¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£º£²ó¤Î´ë²è¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡ØÍÙ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó!¡Ù¤Î¡È¤¤¤«¤·¤¿¥Ó¡¼¥È¡É¤Ë¾è¤»¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â»×¤¦¤Þ¤Þ¤ËÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Æ´ÑµÒ¤È¶¦¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¥é¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¡ØBurning Friday Night¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¾®ÂíË¾¤¬Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¡ÖWESSION¡¢ÍÙ¤ì¤Æ¤ë?¡×¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë²ñ¾ì¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë¡£¤Ò¤½¤ä¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ´¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ï¥¹¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤Ç1¶ÊÌÜ¤«¤é´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¡£°ìÅ¾¡¢MC¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Î¥Õ¥§¥¹½é¤á¤Æ¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡Á!¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ø¥µ¥Ü¥Æ¥ó¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¼ê¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«?¡¡¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡×¤È¥Ý¡¼¥º¤ò¤ä¤Ã¤Æ¸«¤»¤ë¤È¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤â¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤æ¤é¤æ¤é¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Î¼ê¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¡Ö¥²¥¹¥È¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈWEST.¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¥¢¥¤¥Ê¡£WEST.¤Î³Ú¶Ê¡ØÀ±¤Î±«¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥Ê¤ÎÍ«¤¤¤Î¤¢¤ëÄã²»¤Î²Î¤¤½Ð¤·¤Ç°ìµ¤¤ËÀ¤³¦¤Ø¤È°ú¤¹þ¤ß¡¢¶ÊÃæ¤Ë¤Ï茺ÅÄ¿òÍµ¤È¥¢¥¤¥Ê¤¬Èþ¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÁÕ¤Ç¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ê¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤âWESSION¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¥¢¥¤¥Ê¤¬¶ÊÀú¤ê¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖWESSION¡¢³×Ì¿µ¯¤³¤½¤¦¤¼¡Á!¡×¤È¤ÎÀ¼¤ÈÆ±»þ¤Ë½ö¾ðÅª¤Ç¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ø³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£WEST.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²Î¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
ÆÞ¤Ã¤¿¶õ¤«¤é¡¢¾¯¤·¤À¤±¿å¿§¤Î¶õ¤¬¤Î¤¾¤»Ï¤á¤¿Í¼¹ï¡¢ÀÐ¸¶¤¬¼«¿È¤Î¥Ð¥ó¥ÉSaucy Dog¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥®¥¿¡¼¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ¥¤·¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¹â²»¤¬²ñ¾ì¤òÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡ØÍ¥¤·¤µ¤ËÇ¨¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¡Ù¤Ç¡ÖÀ¸¤¤ë¤Î¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¿Í?¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤ÇÌµ¿ô¤Ëµó¤¬¤ë¼ê¡¢¼ê¡¢¼ê¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ËÍ¥¤·¤¯¡Ö°ì½ï¤Ë²Î¤ª¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢¥¯¥é¥Ã¥×¤È²ÎÀ¼¤Ç²ñ¾ì¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ØÍë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡Ù¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢ÀÐ¸¶¤ÏÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Ð¥ó¥É¤¬¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤²»³Ú¤Ê¤ó¤«¡¢²»³Ú¤¸¤ã¤Í¤§¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¶¶ÅÏ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¡£¤½¤ì¤¬(¤Ç¤¤ë¤Î¤¬)WEST.¤ÈSaucy Dog¤ä¡Á!¡×¤È¡£¤½¤ÎÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤³¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¥¢¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤í¤Ë¤ÏÍÛ¤âÊë¤ì¡¢¾ÈÌÀ¤¬Ìë¤Î²ñ¾ì¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¡£»³¸ýÎ´¤¬¡Ø¤Ç¤¤Ã¤³¤Ê¤¤¤ò¡¡¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¡Ù¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥³¡¼¥ë¤¹¤ë¤ÈÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â¹â¤¯·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¡¢²Î¤¦¤è¤¦¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¡¢ÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è! ¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤«?¡×¤È¤¤¤¦»³¸ý¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´ÑµÒ¤¬¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»³¸ý¤Ï¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¡Ö²¿¤·¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤¿¤«¤Ã¤Æ? ¤ª¤á¤§¤é¤Î¼ö¤¤¡¢²ò¤¤ËÍè¤¿¤ó¤À¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¡£º£Æü¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤È¤«¼ä¤·¤¤¤³¤È¡¢¶ì¤·¤¤¤³¤È¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ó¤Í¤§¡£¤½¤Î¼ö¤¤Á´Éô¡¢¸÷¤ËÊÑ¤¨¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤è¡£¸÷¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤ªÁ°¤¿¤ÁÉ¬¤º¾È¤é¤¹¤«¤é¤Ê!¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËµÒÀÊ¤«¤éÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢¸Æ¤Ö¤·¤«¤Í¤§¤À¤í!¡×¤È¡¢WEST.¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£¥µ¥ó¥Ü¤«¤é¤ÎÄó¶¡¶Ê¡Ø½µ´©¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯ÍËÆü¡Ù¡¢¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î³Ú¶Ê¡Ø²ÖÂ«¡Ù¤ÇWESSION¡£WEST.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¼ê¤Ë²ÖÂ«¤ò»ý¤Á¡¢²ñ¾ì¤Î¼êÇï»Ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇ®ÎÌ¹â¤¯²Î¤¦¡£¶ÊÃæ¤Ë»³¸ý¤¬¡Ö¿À¤Á¤ã¤ó¡¢¥®¥¿¡¼ÃÆ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÆÍÁ³¡¢¥®¥¿¡¼¥½¥í¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¿À»³¡£»³¸ý¤«¤é¥®¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢Â¨¶½¤Ç¥½¥í¤ò¸«»ö¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
DAY2¤Î1ÈÖ¼ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏMONGOL800¡£¥â¥ó¥Ñ¥Á¤¬WEST.¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡ØSOUTH WEST BEACH!!¡Ù¤ÎWESSION¤Ç¥¢¥¯¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¼ê¤òº¸±¦¤ËÍÉ¤é¤·¡¢²»³Ú¤Ë¿È¤ò¤æ¤À¤Í¤ëµÒÀÊ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇµðÂç¤Ê°ì¤Ä¤ÎÀ¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¡È¥â¥ó¥´¥ë800¥·¥Õ¥ÈÀ©¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥µ¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É°Â¼¡Îæ¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂçË½¤ì¡£Á´ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢WEST.¤Þ¤Ç´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ·¤Ù¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í?¡×¤È¤¤¤¦¥¥è¥µ¥¯¤Î°ì¸À¤Ç¡¢ºÆ¤ÓWEST.¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ù¤òÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²Î¤¤¤Ê¤¬¤éµÒÀÊ¤òÀú¤ë£·¿Í¡£¤½¤³¤Ø¡Ä¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬!? ¥â¥ó¥Ñ¥Á¤Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢¶Í»³¤¬Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É°Â¼¡Îæ¤È±»Æó¤Ä¤Î³Ê¹¥¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤À¡£Æ°¤¤äÉ½¾ð¤Þ¤Ç¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¶Í»³¤Î´°¥³¥Ô¡¼¤Ö¤ê¤Ë¡¢´ÑµÒ¤â¥â¥ó¥Ñ¥Á¤âWEST.¤âÂç¤¤¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
ºòÆü¤ÎÆÞ¤ê¶õ¤¬¤Þ¤ë¤Ç±³¤Î¤è¤¦¤ËÀ²¤ìÅÏ¤Ã¤¿¶õ¤Î²¼¡¢¼¡¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ïeill¡£¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤À¤±¤ì¤É¿§¤Ã¤Ý¤µ¤ò»ý¤Ä²ÎÀ¼¤Ç¡¢µÒÀÊ¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤à¡£¡ØACTION¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤æ¤À¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤æ¤ë¤¯ÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤¦eill¡£¤½¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤äÁ¡ºÙ¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤âÄ°¤Æþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö³Ú¶ÊÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´±ï¤Ç¡¢º£Æü¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈWEST.¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤ÇÂÎ¤ò¥¹¥¤¥ó¥°¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢´Å¤¯¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿À¼¤Ç²Î¤¤¤Ä¤Ê¤®¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤ÊWESSION¤ò¸«¤»¤¿¡£¥é¥¹¥È¥½¥ó¥°¤Î¡Ø¤³¤³¤ÇÂ©¤ò¤·¤Æ¡Ù¤Ç¤â¡¢ºÆ¤ÓWESSION¤ò¡£eill¤Î¹â²»¤ÈWEST.¤ÎÄã²»¤¬½Å¤Ê¤ë¥æ¥Ë¥¾¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Î¤Ë¸ü¤ß¤¬Áý¤·¡¢²ñ¾ì¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
Í¼Êý¤¬¶á¤Å¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï³Ú´ï¤ò»ý¤Á¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ²»¤Î³ÎÇ§¤ò¤¹¤ëwacci¤Î»Ñ¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¶¶¸ý¤Ï¥®¥¿¡¼¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¾ì¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤½Ð¤¹¡£¡ÖÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤ÊWEST.¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿´¤ÎÎÞ¤ò±«¤ÇÎ®¤»¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤¤¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Á¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÃæ¤Ç¤¹¡Á¡×¤È¿è¤Ê°§»¢¤ò¡£
ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢wacci¤¬WEST.¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¡ØÎÞÁ£¡Ù¤ò7¿Í¤ÈWESSION¡£¶¶¸ý¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÀ¼¤È¡¢²Î»ì¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¤¦WEST.¤È¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤â¿Ä¤Î¤¢¤ë¥æ¥Ë¥¾¥ó¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¿À»³¤È茺ÅÄ¤Ï¥®¥¿¡¼¤Ç±éÁÕ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢ËþÅÀ¤Î¾Ð´é¤Ç²Î¤¦¿À»³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë茺ÅÄ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¤¥¸¥Ã¤ÆÏÂ¤Þ¤»¤ë»Ñ¤â¡£¤Þ¤¿¡¢wacci¤¬WEST.¤Ë½ñ¤¤¤¿¤â¤¦1¶Ê¡Ø¤¢¤¸¤ï¤¤¡Ù¤Ï¡¢茺ÅÄ¤È¾®Âí¤¬¶¶¸ý¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿±ï¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢2¿Í¤ò·Þ¤¨¤ÆÈäÏª¡£²¹¤«¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ò¤È¸À¡¢¤Ò¤È¸À¤òÂçÀÚ¤ËÆÏ¤±¤ë3¿Í¤Î²Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ö´¶¤Ï¤³¤Î¶Ê¡¢1¶ÊÆþº²¤Ç¡×¤ÈÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡ØºÇ¾åµé¡Ù¡£²ñ¾ì¤òº¸±¦¤ËÊ¬¤±¡¢¥Á¡¼¥à±¦¡¢¥Á¡¼¥àº¸¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥³¡¼¥é¥¹¥Ñ¡¼¥È¤òÍ¿¤¨¡¢º¸±¦¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢¶¶¸ý¤¬¼çÀûÎ§¤ò²Î¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ï¥â¥ê¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢wacci¤È¶¦¤Ë²»³Ú¤òºî¤ê¾å¤²¤¿´¶Æ°¤¬²ñ¾ì¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤È¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Little Glee Monster¤Î6¿Í¡£¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î¥¸¥ó¥°¥ë¤Ç¤â¥¢¥«¥Ú¥é¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÊ¹¤«¤»¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÎÀ¼¤È¶¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ë¡ØFor Decades¡Ù¡£¤³¤Î¶Ê¤Î»ý¤Ä¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´ÑµÒ¤ò»Ø¤µ¤·¤¿¤ê¡¢Å·¤Ë¼ê¤ò¤«¤¶¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¶»¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´¶¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×Æ±»Î¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡¢¤³¤ÎWESSION¡£WEST.¤Î³Ú¶Ê¡Ø¥Ñ¥í¥Ç¥£¡Ù¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ò¸ß¤ËÊÂ¤Ó¡¢¤ª¸ß¤¤¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤·¤ÆÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é²Î¤¤ËÂ¤°¡£¥µ¥Ó¤Ç¤Ï13¿Í¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²Î¤¤½ª¤ï¤ë¤È¡¢WEST.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Ñ¥í¥Ç¥£¤¬¿·¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿!¡×¡Ö(¥ê¥È¥°¥ê¤È)°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
Âç´¿À¼¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¡ÖSay Yeah¡×¤ÈÁáÂ®µÒÀÊ¤È¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¡¢¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¿·¶Ê¤Î¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¤¬ÊÑ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«!¡Ù¤Ç¤ÏÂ¸µ¤ÇÎÏ¶¯¤¯¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ß¡¢¡È¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¡£1¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤´¤È¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ÈÀ¼±ç¤¬Èô¤ó¤À¡£
ÉñÂæÂµ¤Ç¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¤Î¥¢¥¯¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿WEST.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡ÖÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤¬WEST.¤Î¤¿¤á¤Ëºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ø¥¦¥§¥Ã¥µ¥¤¥½¥¦¥ë!¡Ù¤ÇWESSION¤ò¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ê¤»¤Þ¤·¤ÈÆ°¤¡¢Âå¤ï¤ë¤¬¤ï¤ë¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¾¾ËÜ¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²Î¤¦£·¿Í¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¿À»³¤¬»Ï¤á¤¿¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿¿»÷¤·»Ï¤á¡¢¾¾ËÜ¤ÏÇú¾Ð¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤ï¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶Ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÈ¯¤¤¤³¤¦¤«!¡×¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¤Î¡Ø¤¨¤¨¤Í¤ó¡Ù¤òÂçÇ®¾§¡£Á´ÎÏ¤Ç²Î¤¤¤Ä¤Ê¤°WEST.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾¾ËÜ¤¬¾Ð´é¤Ç¸«¼é¤ê¡¢Â³¤¤¤Æ¥µ¥Ó¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë²Î¤¦¾¾ËÜ¤òWEST.¤¬¤¦¤Ã¤È¤ê¤È¸«¤Ä¤á¤ë¡£¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦´ØÀ¾¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤È¸ß¤¤¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢DAY£±¡¢2Î¾Æü¤Î¥È¥ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óWEST.¡£¶Í»³¤Î¡Ö¼ê¤òµó¤²¤Á¤ã¤¨¡Á¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¿Íº¹¤·»Ø¤òÅ·¤Ë·Ç¤²¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¡È¤³¤Î»Ø»ß¤Þ¤ì¡É¤Î¥Ý¡¼¥º¤«¤é¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Î²Ö¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ÉÆ¬¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Îµ¤¹ç¤ò´¶¤¸¤ëÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤²ÎÀ¼¤Ç´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¡£¤½¤·¤Æ¡¢½Å²¬¤Î¡Ö¥¨¥¤¥¨¥¤¡¢¥¨¥¤¥¨¥¤¥ª¡¼¡×¤Î³Ý¤±À¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â°ì½ï¤Ë¥³¡¼¥ë¡£WEST.¤é¤·¤¤±þ±ç²Î¤Ç°ìÂÎ´¶¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤ÈÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½Å²¬¤¬¡Öº£Æü¤ÎÌÜÉ¸¡¢È¯É½¤·¤Þ¤¹!¡¡¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤ëÂÀÍÛ¤ÎÅã¡£¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¶õ´Öºî¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤¼¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£
DAY1¤Ç¤Ï¡ØSOUTH WEST BEACH!!¡Ù¡¢DAY2¤Ç¤Ï¡ØMixed Juice¡Ù¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥Û¡¼¥¹¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¿å¤òÈô¤Ð¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡Ä¿å¤Ë¾ÈÌÀ¤¬È¿¼Í¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ËÆú¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¾ö¤ß¤«¤±¤ëÁ´ÊÔ¥é¥Ã¥×¤Î¡ØWESTraight¡Ù¤Ç¥Ò¥Ã¥×¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢°ìÅ¾¡¢EDM¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ØYSSB¡Ù¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¥¯¡¼¥ë¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¤¥À¥ó¥¹¤È±ê¤ÎÆÃ¹¶¤Ç¥®¥é¥®¥é¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢7¿ÍÁ´°÷¤¬³Ú´ï¤ò¼ê¤Ë¡Ø¤·¤é¤ó¤±¤É¡Ù¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯Ver.¤ò¡£¿¿´é¤Ç¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¬¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÏÍ·¤Ó¿´ËþºÜ¤È¤¤¤¦¥·¥å¡¼¥ë¤µ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¡ÖÃÎ¤é¤ó¤Î¤«¤¤!¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤âWEST.¤é¤·¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½Å²¬¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡Ø¥Ð¥Ë¥é¤«¥Á¥ç¥³¡Ù¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢DAY1¤Ïºî»ì¤ò¿À»³¤ÈÆ£°æ¡¢ºî¶Ê¤ò¿À»³¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡ØANS¡Ù¡¢DAY2¤Ï¿À»³¤¬À©ºî¤·¤¿¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡Ù¤È¥á¥ó¥Ð¡¼À©ºî¶Ê¤¬Â³¤¯¡£¿À»³¤â¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ»¤ò¾È¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È»×¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ø²Î¤È¶¦¤ËÆÏ¤±¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢DAY1¤Ç¤Ï¡ØANS¡Ù¤ÎºÝ¤Ë¡¢¿À»³¤Î¥®¥¿¡¼¤Î²»¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸¡£¤±¤ì¤É¡¢¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÆÍÇ¡¡¢¸ý¤Ç¥®¥¿¡¼¤Î²»¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¤ò»Ï¤á¤Æ¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£À¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÂ¨ºÂ¤Ë¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ë»Ñ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡Ø¾Úµò¡Ù¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£DAY1¤Ç¤Ï¡ØËÍ¤é¤ÎÍýÍ³¡Ù¡¢DAY2¤Ç¤Ï¡Ø¥Ï¡¼¥È¡Ù¤ÈÂ³¤¡¢¡Ø¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡Ù¤È¥Õ¥§¥¹¤é¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¤ÊÎ®¤ì¤Ç¾ö¤ß¤«¤±¡¢¥é¥¹¥È¤Î¡Ø¥¢¥ó¥¸¥ç¡¼¥ä¥ê¡¼¥Ê¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¶î¤±È´¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´ÑµÒ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¡¢ÎÏ¤Î¸Â¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢´ÑµÒ¤â¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«!¡×¤È¤¤¤¦½Å²¬¤ÎÀ¼¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¡£¥ª¡¼¥ë¥¥ã¥¹¥È¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¤·¤Æº×¤êÁû¤®¤ò¡£¶ÊÃæ¤Ë¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð220È¯¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¡¢µÒÀÊ¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤âµÒÀÊ¤â¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤È¡¢Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿½¼¼Â´¶¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
WEST.¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¶¦¤ËÅÁÀâ¤òºî¤ë³Ð¸ç¤ÇÄ©¤ó¤Àº£²ó¤Î¥Õ¥§¥¹¡£DAY1¤ÎÌÏÍÍ¤ò12·î¤Ë¡¢DAY2¤ò1·î¤ËWOWOW¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢WEST.¤ä½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¢¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÆÃÈÖ¤â2·î¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤ÎÂè1²ó¡ÁÂè5²ó¤Þ¤Ç¤Î¡ØWESSION¡Ù¤ÎÌ¤¸ø³«½¸¤â¡¢11·î¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¤è¤½È¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¥ó¥ì¥Ã¥È¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¡ØWESSION FESTIVAL 2025¡Ù¤ÎÇ®¤ÏÎä¤á¤Ê¤¤¡£
¡û¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¡ãDAY1¡ä
¢¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°
¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«(WEST.)
¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼(²£»³Íµ)
¤É¿¿¤óÃæ(²£»³Íµ)
¥º¥ó¥É¥³¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹(WEST. with ²£»³Íµ)
Æú¤ò¤«¤±¤ëËÍ¤é(WEST. with ÀÐ¸¶¿µÌé)
¢¡Lucky Kilimanjaro
¥¨¥â¤á¤Î²Æ
350ml Galaxy
HOUSE
¤Ò¤È¤ê¤ÎÌë¤òÈ´¤±
¤Ï¤ë¤«ËÊ¤¨¤ë
ÍÙ¤ê¤Î¹ç¿Þ
Dancers Friendly
³Ú¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¤È¤ê¤¹¤®¤Æ¤â¤¤¤¤
ÍÙ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó!with WEST.
Burning Friday Night with WEST.
¢¡¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É
Poppin' Run
ZOKINGDOG
Love Sick
Entropy
¥µ¥Ü¥Æ¥ó¥¬¡¼¥ë
À±¤Î±« with WEST.
³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way with WEST.
¢¡Saucy Dog
¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ü¡¼¥¤
Í¥¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤¿À¤³¦¤Ç
Íë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ
¸½ºß¤òÀ¸¤¤ë¤Î¤À¡£
¤¤¤Ä¤«
¢¡¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼
ÀÄ½Õ¶¸Áû¶Ê
¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥Æ¥£!
¤Ç¤¤Ã¤³¤Ê¤¤¤ò ¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã
¤È¤Þ¤É¤¦¤Û¤É¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì
À¤³¦¤Ï¤½¤ì¤ò°¦¤È¸Æ¤Ö¤ó¤À¤¼
½µ´©¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯ÍËÆü with. WEST
²ÖÂ« with WEST.
¢¡WEST.
¤·¤¢¤ï¤»¤Î²Ö
Ä¶¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×
SOUTH WEST BEACH!!
WESTraight
YSSB
¤·¤é¤ó¤±¤É
¥Ð¥Ë¥é¤«¥Á¥ç¥³
ANS
¾Úµò
ËÍ¤é¤ÎÍýÍ³
¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È
¥¢¥ó¥¸¥ç¡¼¥ä¥ê¡¼¥Ê
¢¡ALL LINE UP
¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«
¡ãDAY2¡ä
¢¡MONGOL800
SOUTH WEST BEACH!! with WEST.
PARTY
OKINAWA CALLING
TRY ME ¡Á»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¡Á
¾®¤µ¤ÊÎø¤Î¤¦¤¿
¾¯Ç¯»þÂå
¤¢¤Ê¤¿¤Ë with WEST.
DON'T WORRY BE HAPPY with WEST.
¢¡eill
ACTION
FAKE LOVE/
æ«
¥Ö¥ë¡¼¥à¡¼¥ó with WEST.
³×Ì¿Á°Ìë
WE ARE
¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡£
¤³¤³¤ÇÂ©¤ò¤·¤Æ with WEST.
¢¡wacci
ÊÌ¤Î¿Í¤ÎÈà½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è
ÎÞÁ£ with WEST.
Îø¤À¤í with WEST.
¤¢¤¸¤ï¤¤
ºÇ¾åµé
Âç¾æÉ×
¢¡Little Glee Monster
Join Us!
For Decades
¥®¥å¥Ã¤È
Ì´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤µ
WONDER LOVER
¤À¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤
¥Ñ¥í¥Ç¥£ with WEST.
À¤³¦¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¾Ð¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë with WEST.
¢¡¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º
¥¬¥Ã¥Ä¤À¤¼!!
¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼
¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¤¬ÊÑ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«!
¾Ð¤¨¤ì¤Ð
¥Ð¥ó¥¶¥¤¡Á¹¥¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡Á
¥¦¥§¥Ã¥µ¥¤¥½¥¦¥ë! with WEST.
¤¨¤¨¤Í¤ó with WEST.
¢¡WEST.
¤·¤¢¤ï¤»¤Î²Ö
Ä¶¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×
Mixed Juice
WESTraight
YSSB
¤·¤é¤ó¤±¤É
¥Ð¥Ë¥é¤«¥Á¥ç¥³
¤¢¤Ê¤¿¤Ø
¾Úµò
¥Ï¡¼¥È
¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È
¥¢¥ó¥¸¥ç¡¼¥ä¥ê¡¼¥Ê
¢¡ALL LINE UP
¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«
»£±Æ¡§¿¹¹¥¹°
»£±Æ¡§¹â¶¶Äê·É
»£±Æ¡§´ßÅÄÅ¯Ê¿
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
WEST.¤Ï¡¢½Å²¬Âçµ£¡¢¶Í»³¾È»Ë¡¢Ãæ´Ö½ßÂÀ¡¢¿À»³ÃÒÍÎ¡¢Æ£°æÎ®À±¡¢茺ÅÄ¿òÍµ¡¢¾®ÂíË¾¤«¤é¤Ê¤ë7¿ÍÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2014Ç¯4·î¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ç¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºWEST¤È¤·¤ÆCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2015Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÂè29²óÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¡× ¤Ç¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ò³ÍÆÀ¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï½é¤ÎÃ±ÆÈ¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢Ãå¼Â¤Ë¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£´ØÀ¾½Ð¿È¤é¤·¤¤ÌÀ¤ë¤µ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢²»³Ú³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä±éµ»¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤Î³èÌö¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºWEST¤«¤éWEST.¤Ë²þÌ¾¡£ºòÇ¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£