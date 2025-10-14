È¢º¬±ØÅÁ¤Ø¤ÎÆ»¡¡ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¡¡Ú2025Ç¯10·î14Æü～10·î17Æü¡Û
¡ãÊüÁ÷Í½Äê¡ä
10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡½Ð±À±ØÅÁ¥ì¥Ó¥åー➀
ÌÀ¼£Âç³Ø¡¦Âç»ÖÅÄ½¨¼¡´ÆÆÄ¤È¥ìー¥¹¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê
10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡½Ð±À±ØÅÁ¥ì¥Ó¥åー②
½Ð±À±ØÅÁ¤Ç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
🎤¶ðß·Âç³Ø¡¦µ¢»³ÐÒÂçÁª¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¦»³¸ýÃÒµ¬¼ç¾¡Ê4Ç¯¡Ë¡¢ÁÏ²ÁÂç³Ø¡¦ÌîÂôÍª¿¿Áª¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¡¢
🎤Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¡¦Èø·§¿×ÅÍÁª¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢ÄÔ¸¶µ±Áª¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢¾å¸¶Î°æÆ¼ç¾¡Ê4Ç¯¡Ë
10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡Ë¡À¯Âç³ØÆÃ½¸
🎤ÄÚÅÄÃÒÉ×´ÆÆÄ
10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡Î©¶µÂç³ØÆÃ½¸
🎤髙ÎÓÍ´²ð´ÆÆÄ
¢§10·î15Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷¡¢À¾Â¼ºÚÆá»Ò¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡Ø#¥é¥¸¥ªÈÇÀ¾Â¼±ØÅÁ¡Ù¤Ï½Ð±À±ØÅÁ¤Ç³èÌö¤·¤¿Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¦»³¸ýÃÒµ¬¼ç¾¤ÈÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¡¦ÌîÃæ¹±µüÁª¼ê¤ÎÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª