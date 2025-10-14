¡Úµð¿Í¡Û£Ç¥¿¥¦¥ó¤Ç£±£²·î£±£³¡¢£±£´Æü¤Ë¡Ö£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£È£Ï£Í£Å£Ô£Ï£×£Î¡¡£æ£å£ó¡×¤ò³«ºÅ
¡¡µð¿Í¤Ï¡¢£±£²·î£±£³Æü¡¢£±£´Æü¤Ë¡¢¿·¥Õ¥¡¡¼¥àµå¾ì¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç¡¢µð¿Í¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿Ëà¥¨¥ê¥¢¤Î£·»Ô¡Ê°ð¾ë»Ô¡¢¹ý¹¾»Ô¡¢Î©Àî»Ô¡¢Â¿Ëà»Ô¡¢Ä´ÉÛ»Ô¡¢ÆüÌî»Ô¡¢ÉÜÃæ»Ô¡Ë¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£È£Ï£Í£Å£Ô£Ï£×£Î¡¡£æ£å£ó¡¡£²£°£²£µ¡¡¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È£±£´Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¡¢¥È¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Î¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥À¥ó¥¹ÂÎ¸³¡×¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÂÎ¸³¡×¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥óÂÎ¸³¡×¡Ö¿©°é¹ÖºÂ¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢Áª¼ê¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿ÁÇ¿¶¤êÂÎ¸³¤ä¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÃåÍÑ¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤Ï¶¨ÄêÄù·ë£·»Ô¤Î¾®³ØÀ¸¤ÇÄê°÷¤Ï³ÆÆü£±£°£°£°Ì¾¡£»²²Ã¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë£·»Ôºß½»¡¦ºß¹»¤Î¾ÚÌÀ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¿©°é¹ÖºÂ¤Ë¸Â¤ê¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Î¤³¤É¤â¤Î¤¤¤ë£·»Ô¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢»öÁ°¤Î±þÊç¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µð¿Í¤Î¸½ÌòÁª¼ê¡¦£Ï£Â¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤äÂçÃêÁª²ñ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï£·»Ô°Ê³°¤Îµï½»¼Ô¤â´ÑÍ÷¤¬²ÄÇ½¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£