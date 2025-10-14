¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¡¢¡È¿ÍÀ¸ºÇ°¦¤Î¿Í¡É¤È·ëº§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¸å²ù¡×
¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¡Ê85ºÐ¡Ë¤¬¡¢ÀèÆüË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥¡¼¥È¥ó¤È·ëº§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¸å²ù¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
10·î11Æü¤Ë79ºÐ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿¥À¥¤¥¢¥ó¤È¡¢¡Ö¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡×¤Î»£±Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë1971Ç¯¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢1987Ç¯¤Þ¤Ç¸òºÝ¤ÈÇË¶É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¤ÎÍ§¿Í¤Î1¿Í¤Ï±Ñ»æ¥Ç¥¤¥ê¡¼¥á¡¼¥ë¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤¤½÷À¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥À¥¤¥¢¥ó¤¬¿ÍÀ¸ºÇ°¦¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¥¢¥ë¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ìÀ¸¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¤ÈÊÌ¤ì¤Æ²¿Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥ë¤Ï¡Ø¤â¤·¤½¤¦¤¤¤¦±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤êÄ¾¤¹¤Î¤ËÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤Ç¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ç¤ÏÃÙ¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¤È·ëº§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¤À¤¬¡¢·×4¿Í¤Î¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÈÖÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ë¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¤È¤Æ¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¾³¤´ß¤Ë½»¤à»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤â¼«Âð¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°½Ò¤ÎÍ§¿Í¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
一方、ダイアンと結婚しなかったことは後悔しているというアルだが、計4人の自分の子供たちが人生において一番大切な存在だとして、「アルは子供たちをとても愛しています」「ニューヨークに住んでいますが、西海岸に住む子供たちの近くにいられるようにと、ロサンゼルスにも自宅を購入したくらいです」と前述の友人は語っている。