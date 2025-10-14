¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¼ÒÄ¹¡¦ÉÍËÜµÈÏº¤¬¿Ê¤á¤ë¡ÖÀ¸»ºÀ¸þ¾åÀïÎ¬¡×¡ÖÉÙÍµÁØ¸þ¤±±Ä¶È¶¯²½¤ÇÌîÂ¼¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦¡×
¡ÖÌîÂ¼ëú·ô¡¢ÂçÏÂ¾Ú·ô¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤Ë¡×¨¡¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¼ÒÄ¹¤ÎÉÍËÜµÈÏº»á¤Ï¤³¤¦¶¯Ä´¤¹¤ë¡£Ë¡¿Í¸þ¤±±Ä¶È¤Ç¤Ï¡¢¾Ú·ôÂç¼ê5¼ÒÃæ1°Ì¤Î¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¤À¤¬¡¢²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Æ¼Ò¤¬ÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉÙÍµÁØ¸þ¤±±Ä¶È¡×¡£¤³¤³¤òÈÔ²ó¤¹¤Ù¤¯¡¢¿Í°÷¤ÎÁý¶¯¤Ê¤É²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ½é¿´¼Ô¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï³ÚÅ·¾Ú·ô¤ä¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢¿þÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£ÉÍËÜ»á¤¬¿Ê¤á¤ëº£¸å¤ÎÀïÎ¬¤È¤Ï¨¡¡£
¡¡»Ô¾ì¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤â¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÏÎäÀÅ
¡¡¡ÖÆüÊÆ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÊ£¹çÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¼ÒÄ¹¤ÎÉÍËÜµÈÏº»á¡£
¡¡À¤³¦·ÐºÑ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¹â¤¤ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¡¢³Æ¹ñ¤Î¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüÊÆ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬Â³¤¯¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯4·î3Æü¡¢ÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤ËÁê¸ß´ØÀÇ24¡ó¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢4·î7Æü¤Ë¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ3Ëü1000±ß¤ò³ä¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿´ØÀÇ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¡Ö¿¿¤Ã°Å¤Ê°Ç¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡×¡ÊÉÍËÜ»á¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë»Ô¾ì¤ÎÄäÂÚ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¿Í°ÙÅª¡×¤Ê¤â¤Î¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¥Ç¥£ー¥ë¡×¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢24¡ó¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¥³ー¥¹¹â¤á¤Î¥Üー¥ë¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¡ÊÉÍËÜ»á¡Ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°ÂºàÎÁ¤¬½ù¡¹¤ËÊ§¿¡¤µ¤ì¡¢³Æ´ë¶È¤¬¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ÉÀè¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³ô²Á¤ÎÄìÃÍ¤¬ÀÚ¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤Î¾ÃÈñ¤äÄÂ¶â¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¡Ê·ÐºÑ¤Î´ðÁÃÅª¾ò·ï¡Ë¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¸ÛÍÑ¤Î»ØÉ¸¤Ï°²½¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤äDX¤Î±Æ¶Á¤Ç¡ÖÀ¸»ºÀ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤à¤·¤í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¾õ¶·¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤ÎÆüËÜ¤Î´ë¶È¶ÈÀÓ¤Ï´ØÀÇ±Æ¶Á¤â¤¢¤êÁ°´üÈæ¤Ç¸º±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤¯¤À¤±¤Ç¡¢³ô²Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾å¾ºÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊºàÎÁ¤ò´ª°Æ¤¹¤ë¤È¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÇ¯Ëö¤Ë4Ëü6500±ß¤«¤é4Ëü7000±ß¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤ÏÀ¤³¦¤Ë¡Ö²á¾êÎ®Æ°À¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êÍ¾¾ê»ñ¶â¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£³ô¼°¤äÉÔÆ°»º¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅýÅª»ñ»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»ñ»º¤ËÍ¾¾ê»ñ¶â¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï24Ç¯¤Î¡Ö¿·NISA¡×³«»Ï°Ê¹ß¤ËÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¡£24Ç¯8·î¤ËÊÆ·Êµ¤¤Î¸åÂà·üÇ°¤«¤éÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á1Æü¤Ë4400±ßÄ¶²¼Íî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¤ò»Ï¤á¡¢³Æ¼Ò¤ÏÂÐ±þ¤ËËÛÁö¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°½Ò¤Îº£Ç¯4·î¤Î²¼Íî¤Ç¤â¡¢¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¤Ç¤Ï¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤òÅ°Äì¤·¡¢Áê¾ì¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤¬24Ç¯8·î¤ÎË½Íî¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÏµÇâÇä¤ê¤ä¡¢¿®ÍÑ¼è°ú¤ÇÂç¤¤ÊÄË¼ê¤òÈï¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»öÎã¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖNISA¤ÇÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²Á³Ê²¼Íî¤Ç¡Ø¸ý¿ô¤òÂ¿¤¯Çã¤¨¤ë¡Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÍËÜ»á¡£
¡¡¤½¤ì¤è¤ê¤â¡ÖÊª²Á¾å¾º¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÍËÜ»á¡£·î¡¹¤Î»Ù½Ð¤¬¤«¤µ¤à¤¿¤á¡¢NISA¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¶â³Û¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¾Íè¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñ¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¾Ú·ô¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤É¤¦¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤«
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÃæ¤ËÅê»ñ¤¬º¬ÉÕ¤¯Ãæ¡¢¤½¤ÎÀÜÅÀ¤ò¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢22Ç¯¤Ë³ÚÅ·¾Ú·ô¤Ë½Ð»ñ¡£Åö½é»ý¤Á³ôÈæÎ¨¤Ï20¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï49¡ó¤Þ¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
