¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
16:50¡¡¥Á¥Ý¥íー¥ÍECBÍý»ö¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥æー¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
21:00¡¡¥Æ¥¤¥éー±ÑÃæ¶ä°Ñ°÷¡¢Æ¤ÏÀ²ñ½ÐÀÊ
21:45¡¡¥Ü¥¦¥Þ¥óFRBÉûµÄÄ¹¡¢¹ñºÝ¶âÍ»¶¨²ñ¡ÊIIF¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
22:00¡¡IMFÀ¤³¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·
15Æü0:30¡¡¥Þ¥¯¥ëー¥Õ¡¦¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÃæ¶äÁíºÛ¡¢IMFÀ¤¶äÂçÀ¾ÍÎÉ¾µÄ²ñ½ÐÀÊ
0:40¡¡¥³¥Ã¥Ïー¡¦¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ
1:15¡¡¥Ó¥ë¥í¥ï¥É¥¬¥íーÊ©Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ
1:20¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¡¢Á´ÊÆ´ë¶È¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¶¨²ñ¡ÊNABE¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ¤Ç·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤ª¤è¤Ó¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
2:00¡¡¥Ù¥¤¥êー±ÑÃæ¶äÁíºÛ¡¢¹ñºÝ¶âÍ»¶¨²ñ¡ÊIIF¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ½ÐÀÊ
4:25¡¡¥¦¥©¥éーFRBÍý»ö¡¢¹ñºÝ¶âÍ»¶¨²ñ¡ÊIIF¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
4:30¡¡¥³¥ê¥ó¥º¡¦¥Ü¥¹¥È¥óÏ¢¶äÁíºÛ¡¢Æ¤ÏÀ²ñ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
Á´ÊÆ´ë¶È¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¶¨²ñ¡ÊNABE¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ¡Ê¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¢ºÇ½ªÆü¡Ë
¹ñºÝ¶âÍ»¶¨²ñ¡ÊIIF¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢17Æü¤Þ¤Ç¡Ë
À¤³¦¶âÂ°¶È³¦Ç¯¼¡½¸²ñ¡ÖLME Week 2025¡×¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¡¢17Æü¤Þ¤Ç¡Ë
IMFÀ¤¶äÇ¯¼¡Áí²ñ¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢18Æü¤Þ¤Ç¡Ë
¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¡¦¥Ë¥åー¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡ÊBNEF¡Ë¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¡¢15Æü¤Þ¤Ç¡Ë
ÊÆ¼çÍ×´ë¶È·è»»
¥·¥Æ¥£¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¡¢¥¦¥§¥ë¥º¥Õ¥¡ー¥´¡¢J¡õJ
¢¨ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤ÇÊÆ·ÐºÑÅý·×¤ÎÈ¯É½¤Ï±ä´ü¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
