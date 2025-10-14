Èï³²³Û¤Ï4000Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡Äµ¶¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹Â¿³Ûº¾µ½»ö·ï¤ÇÃË2¿Í¤òºÆÂáÊá¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ç¤â290Ëü±ßñÙ¤·¼è¤ë¡Ú¹âÃÎ¡Û
µ¶¤Î¹âµéÏÓ»þ·×¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊÇã¼èÅ¹¤ÇÇã¤¤¼è¤é¤»¡¢¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿º¾µ½¥°¥ëー¥×¤Î»ö·ï¤Ç¹âÃÎ¸©·Ù¤Ï¾å°Ì»Ø¼¨Ìò¤ÎÃË2¿Í¤òºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤ÎIT´ØÏ¢¶È¡¦À¹³¤ÅÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤È¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤Î·úÀß¶È¡¦ÃæÌîÏ¡ÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤ÏÂ¾¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¤È¶¦ËÅ¤·¡¢2024Ç¯9·î6Æü¤ËËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊÇã¼èÅ¹¤Ëµ¶¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÏÓ»þ·×1ÅÀ¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ËÜÊª¤À¤Èµ¶¤Ã¤ÆÇã¤¤¼è¤é¤»¤Æ290Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©·Ù¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¸å¤ÎÁÜºº¡¦¸øÈ½¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
À¹ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢µ¶Êª¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÇã¤¤¼è¤é¤»¤Æ¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿º¾µ½¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ç¾å°Ì»Ø¼¨Ìò¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢¸½ºß¸øÈ½Ãæ¤Ç¤¹¡£
¹âÃÎ¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µ¶Êª¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ç¤ÎÈï³²¤Ï¡¢º£²ó¤ò´Þ¤á¤Æ9Æ»ÉÜ¸©¤Ë¹¤¬¤ê¡¢Èï³²³Û¤Ï4000Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£