£±£³Æü¡¢³ËÍ»¹çµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ»ÜÀß¡ÖÔòÉã¡Ê£Ã£Ò£Á£Æ£Ô¡Ë¡×¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¥¿¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥Æ¥¹¥È¸½¾ì¤Çµ­Ç°»£±Æ¤¹¤ëÀìÌç²È¥Á¡¼¥à¤È¸¦µæ¥Á¡¼¥à¡£¡Ê¹çÈî¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼þËÒ¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹çÈî10·î14Æü¡ÛÃæ¹ñ°Âµ«¾Ê¹çÈî»Ô¤Ç·úÀßÃæ¤Î³ËÍ»¹çµ»½Ñ¤ÎÁí¹ç¸¦µæ»ÜÀß¡ÖÔòÉã¡ÊCRAFT¡Ë¡×¤Ç13Æü¸áÁ°¡¢³ËÍ»¹çÏ§¤ò¹½À®¤¹¤ë½ÅÍ×µ¡´ï¤Î°ì¤Ä¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥¿¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤¬ÀìÌç²È¥Á¡¼¥à¤Î¥Æ¥¹¥È¤È¸¡¼ý¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£

¡¡¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ÏÄê¾ï¾õÂÖ¤Ç¤ÎÇ®Éé²Ù¤¬1Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ëÅö¤¿¤ê20¥á¥¬¥ï¥Ã¥È¤ËÃ£¤·¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÈÄ¤Î¥×¥é¥º¥ÞÉ½ÌÌ¤ËÂÐ¤¹¤ëÎÙÀÜ¸íº¹¤Ï1¥ß¥êÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼«¼çÀß·×¤·¤¿¹ñºÝÅª¤ËºÇÂçµ¬ÌÏ¤«¤ÄÇ®Éé²ÙºÇÂç¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¥¿¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Î³«È¯¤¬À®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

