¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³Þ°æ¿®Êå¡Ê62¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂÓ¾õá×¿¾¤Î½Å¾É²½¤ËÈ¼¤¤¡¢°ì»þ¤Ï¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿³Þ°æ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é»Å»öÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡³Þ°æ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅº¤¨¤Æ¡ÖÂà±¡¤«¤é8Æü¤¿¤Á¡¢º£Æü¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ª»Å»öÉü³è¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤!!²ÐÍËÆü¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥ÓÍ¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹ONE¡×¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÆü¡£¤Þ¤À±¦ÌÜ¤Ï³«¤¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶É¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤ËÂÎ¤Ï¤â¤¦¸µµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾¯¤·¤¤¤Ä¤â¤È¸«¤¨Êý¤¬°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸À¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï±¿¹Ô¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï»ä¤ÎÂÓ¾õá×¿¾ÂÎ¸³¤Î¤³¤È¤â¾¯¤·¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¤ÎºÝ¤Ï¥á¥¬¥Í¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¿§¡¹¤È¿§¤Î°ã¤¦¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥¬¥Í¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹ÉôÊ¬¤À¤±¤À¤È2200±ß¤Ç°Â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤Æ¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¥á¥¬¥Í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢º£Æü¤³¤ì¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì³¤ÃÏ¶è¤Î³§¤µ¤ó¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
