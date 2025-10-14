ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¡¦º´Æ£¹À»Ô¡õ¾¾ËÜ¼ãºÚ¡õSnowMan¡¦ÌÜ¹õÏ¡¤È¤Î¡È¹ë²Ú¥Õ¥©¥È¥·¡¼¥ë¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥×¥ê¥¯¥é¤¤¤¤¤Ê¤¡¡¼¡¡³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹ë²ÚÇÐÍ¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¡È¥Õ¥©¥È¥·¡¼¥ë¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×ºÊÉ×ÌÚÁï¡õ¡È¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤È¤Î¥Õ¥©¥È¥·¡¼¥ë¡¡¢¨2ËçÌÜ
¡¡ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡ÖÁö¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡¢ºÇ¹â¤ÎÃç´ÖÃ£¤È¶¦¤Ë¡¡ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÙºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¡¶î¤±È´¤±¤í¡¢¿ÍÀ¸¤ò¾è¤»¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶¦±é¤¹¤ëº´Æ£¹À»Ô¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnowMan¡Ë¤È¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤²¤Ë¼Ì¤ë¹ë²Ú4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î½©¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!¡×¤Ø»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹ç´Ö¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡È¥Õ¥©¥È¥·¡¼¥ë¡É¡£4ËçÌÜ¤Ë¤Ï¾¾ËÜ¤Î¥¿¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤ÇÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤¬¥Á¥é¸«¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±ÆÎ¢¤Ç¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¥×¥ê¥¯¥é¤¤¤¤¤Ê¤¡¡¼¡¡³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Öµ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ç±é¡¦ºÊÉ×ÌÚ¡£¶¦±é¤Ë¤Ïº´Æ£¡¢ÌÜ¹õ¡¢¾¾ËÜ¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢¹õÌÚÆ·¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¤é¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬´é¤òÂ·¤¨¤ë¡£¸¶ºî¤Ï»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºî²È¡¦Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤Î¾®Àâ¤Ç¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¿Í¤ÈÇÏ¤¬ËÂ¤°20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×ºÊÉ×ÌÚÁï¡õ¡È¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤È¤Î¥Õ¥©¥È¥·¡¼¥ë¡¡¢¨2ËçÌÜ
¡¡ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡ÖÁö¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡¢ºÇ¹â¤ÎÃç´ÖÃ£¤È¶¦¤Ë¡¡ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÙºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¡¶î¤±È´¤±¤í¡¢¿ÍÀ¸¤ò¾è¤»¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶¦±é¤¹¤ëº´Æ£¹À»Ô¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnowMan¡Ë¤È¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤²¤Ë¼Ì¤ë¹ë²Ú4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î½©¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!¡×¤Ø»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹ç´Ö¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡È¥Õ¥©¥È¥·¡¼¥ë¡É¡£4ËçÌÜ¤Ë¤Ï¾¾ËÜ¤Î¥¿¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤ÇÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤¬¥Á¥é¸«¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±ÆÎ¢¤Ç¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ç±é¡¦ºÊÉ×ÌÚ¡£¶¦±é¤Ë¤Ïº´Æ£¡¢ÌÜ¹õ¡¢¾¾ËÜ¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢¹õÌÚÆ·¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¤é¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬´é¤òÂ·¤¨¤ë¡£¸¶ºî¤Ï»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºî²È¡¦Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤Î¾®Àâ¤Ç¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¿Í¤ÈÇÏ¤¬ËÂ¤°20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£