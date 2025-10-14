8²óÌµ¼ºÅÀ¤È²÷Åê¤Î¥É·³¥¹¥Í¥ë¤¬¸òÂå¸ì¤ë¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬¥Ù¥¹¥È¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×9²ó¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¼ºÅÀ¤â¿É¾¡
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2-1¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
8²óÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤¬¡¢9²ó¤Î¸òÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å¨ÃÏ¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¡¢Âç»ö¤ÊÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤Ï¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥ºÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½øÈ×3²ó¤ò¥Ò¥Ã¥È1ËÜ¤Î¤ß¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢4²ó°Ê¹ß¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤´°àú¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£8²ó¤ò½ª¤¨¤Æ103µå¡¢Èï°ÂÂÇ1¡¢10Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ËÂ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Âå¤ï¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬¤³¤ÎÆü¤Ï¼ºÅÀ¤·¡¢¤Ê¤ª¤â¥Ô¥ó¥Á¤¬Â³¤¯¾ìÌÌ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤Ë¸òÂå¡£ºÇ¸å¤Ï2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤Ê¤ó¤È¤«Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤Ï»î¹ç¸å¤Ëµ¼Ô¤«¤é8²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¸òÂå¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö9²ó¤Þ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤·¤«¤·Â³¤±¤Æ¡Ö¤¿¤À¥Ç¡¼¥Ö(¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ)¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬¥Ù¥¹¥È¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¸òÂå¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤Ï¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡¢3»î¹ç¤Ç·×21¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤ï¤º¤«2¼ºÅÀ¡¢3¾¡0ÇÔ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç¤â6²ó¤òÈï°ÂÂÇ1¡¢9Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£