¡¡¿·³ã¶õ¹Á¤Ç9·î¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎU125AµßÆñÁÜº÷µ¡¤¬³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¶õ¼«¤Ï14Æü¡¢¼ÖÎØ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆ¹ÂÎÃåÎ¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤¹¤ëÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¾è°÷¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤äµ¡ÂÎ¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤éÈ½ÌÀ¡£¶õ¼«¤Î»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤¬¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶õ¼«¤Ï¡¢»ö¸Îµ¡¤ò´Þ¤á¡¢ÊÝÍ¤¹¤ëÆ±·¿µ¡·×25µ¡¤Î¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¡£µ¡ÂÎ¤Ë°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢14Æü¡¢·±ÎýÈô¹Ô¤Î¸«¹ç¤ï¤»¤ò²ò½ü¤·¤¿¡£
¡¡¶õ¼«¥È¥Ã¥×¤Î¿¹ÅÄÍºÇî¹Ò¶õËëÎ½Ä¹¤ÏÆ±Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢5·î¤ÎT4Îý½¬µ¡ÄÆÍî¤ä¡¢8·î¤ÎF2ÀïÆ®µ¡ÄÆÍî¤Ê¤É½ÅÂç¤Ê»ö¸Î¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£´íµ¡Åª¾õ¶·¤À¤ÈÁ´Ââ°÷¤ÇÇ§¼±¤ò¶¦Í¤·¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¶õ¼«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃåÎ¦»þ¤Ë¤Ïµ¡Ä¹¤¬ÎÙ¤ËºÂ¤ëÉûÁà½Ä»Î¤Ë¼ÖÎØ¤ò²¼¤í¤¹¤è¤¦»Ø¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡Ê²»À¼µÏ¿ÁõÃÖ¡Ë¤Î½é´ü²òÀÏ¤Ç¤Ï»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿·ÁÀ×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·×»°¤Ä¤¢¤ë¼ÖÎØ¤¬¤¤¤º¤ì¤â²¼¤í¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÆ¹ÂÎÃåÎ¦¤·¡¢µ¡ÂÎ¤ÎÀ©¸æ¤¬¤Ç¤¤º¤Ë°ïÃ¦¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£