¥×¥íÌîµå¡¡Íèµ¨¤«¤é¡Ö·ÄÄ¤ÆÃÎã¡×Æ³Æþ¤ÇÁª¼ê²ñ¤È¹ç°Õ¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤¬¡ÖÉã¿Æ¥ê¥¹¥È¡×ÍøÍÑ¤ÇÏÃÂê
¡¡ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤¬£±£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ê£Î£Ð£Â¡Ë¤È»öÌ³ÀÞ¾×¤ò¹Ô¤¤¡¢Íèµ¨¤«¤é¿·¤¿¤Ë¡Ö·ÄÄ¤ÆÃÎãÁ¼ÃÖ¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÍè·î¤Î£Î£Ð£Â¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Àµ¼°¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸¤ä´§º§Áòº×¤Ê¤É¤Ç½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢£±£°Æü¤òÂÔ¤¿¤º¤ËºÆÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¿¹Ãé¿Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¥³¥í¥ÊÆÃÎã¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢Áª¼ê¤¬µÙ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇµÙ¤á¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡££Î£Ð£ÂÀî¤È¤Î´ðËÜ¹ç°Õ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÌîµå³¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Ç¤âÉáÄÌ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê²ñ¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤Î»öÌ³ÀÞ¾×¤Ç¤â¡¢»ºµÙ¤ä´÷°ú¤Ë¤¢¤¿¤ë·ÄÄ¤ÆÃÎã¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤¬ºÊ¤Î½Ð»º¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¡ÖÉã¿Æ¥ê¥¹¥È¡×À©ÅÙ¤ò»²¹Í¤Ë¡¢²þ¤á¤ÆÁª¼ê²ñ¤¬Æ³Æþ¤òÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÉã¿Æ¥ê¥¹¥È¡×¤È¤Ï¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤¬£±£±Ç¯¤ËÆ³Æþ¤·¤¿»ºµÙÀ©ÅÙ¡£Áª¼ê¤ÏºÇÄ¹£³Æü´Ö¡¢½Ð¾ìÅÐÏ¿¤«¤é³°¤ì¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£