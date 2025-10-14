£É£Ä£Ï£Í¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤Ï19¡ó¸º±×¤ÇÃåÃÏ¡¢º£´üÇÛÅö¤ò3.28±ß¸º³Û½¤Àµ
¡¡£É£Ä£Ï£Í <7599> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬10·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(3-8·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ19.2¡ó¸º¤Î77.5²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î189²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï41.0¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î44.7¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿9-2·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ17.2¡óÁý¤Î111²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î40.63±ß¢ª37.35±ß(Á°´ü¤Ï40.18±ß)¤Ë¸º³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ21.1¡ó¸º¤Î41.7²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.5¡ó¢ª3.4¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡Åö¼Ò¤ÎÇÛÅöÀ¯ºö¤Ï¡¢Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤ËÏ¢Æ°¤·¤ÆÇÛÅö¶â¤ò·èÄê¤¹¤ë¡Ö¶ÈÀÓÏ¢Æ°·¿ÇÛÅö¡×¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢2025Ç¯10·î10Æü³«¼¨¤Î¡Ö¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×µºÜ¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿9-2·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ17.2¡óÁý¤Î111²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î40.63±ß¢ª37.35±ß(Á°´ü¤Ï40.18±ß)¤Ë¸º³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ21.1¡ó¸º¤Î41.7²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.5¡ó¢ª3.4¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡Åö¼Ò¤ÎÇÛÅöÀ¯ºö¤Ï¡¢Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤ËÏ¢Æ°¤·¤ÆÇÛÅö¶â¤ò·èÄê¤¹¤ë¡Ö¶ÈÀÓÏ¢Æ°·¿ÇÛÅö¡×¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢2025Ç¯10·î10Æü³«¼¨¤Î¡Ö¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×µºÜ¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£