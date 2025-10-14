¥«¥¤¥êー¤È¥Õ¥é¥Ã¥°¤ËAD¤¬¥Þ¥¦¥ó¥È¡©¡Ä¥Þ¥Ö¥¹¤Î¡É¥É¥é1¥È¥ê¥ª¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë
¡¡10·î14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö13Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢NBA¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬1ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ï9·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Çー¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Çー¤Ç¥Þ¥Ö¥¹¤Ï¡¢¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤È¥«¥¤¥êー¡¦¥¢ー¥Ó¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¥¯ー¥Ñー¡¦¥Õ¥é¥Ã¥°¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¡£3¿ÍÁ´°÷¤¬¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆþÃÄ¤Î¤¿¤á¡¢¡È¥É¥é1¥È¥ê¥ª¡É¤Î½¸·ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥åー¥¯Âç³Ø½Ð¿È¤Î¥«¥¤¥êー¤Ï2011Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤Ç¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¤ËÆþÃÄ¡£¥Ç¥åー¥¯Âç¤Ç¤Ï1Ç¯ÌÜ¤«¤é³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢NCAA¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¥Ù¥¹¥È16¤Ç¥¢¥ê¥¾¥ÊÂç³Ø¤ËÇÔ¤ì¡¢1Ç¯ÌÜ½ªÎ»¸å¤ËNBA¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¥¢ー¥êー¥¨¥ó¥È¥êー¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤¯¥Ç¥åー¥¯Âç½Ð¿È¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤éÁ´ÊÆ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Æ±Âç³Ø¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î¿·¿Í¾Þ¤ÈºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤òÆ±»þ³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¬¡¢NCAA¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Ç¥Ò¥åー¥¹¥È¥óÂç³Ø¤ËÀËÇÔ¤·¤¿¸å¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥«¥¤¥êー¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¢ー¥êー¥¨¥ó¥È¥êー¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥åー¥¯Âç½Ð¿È¤Î2¿Í¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï¥±¥ó¥¿¥Ã¥ーÂç³Ø¤Ç2012Ç¯¤ÎNCAA¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óNBA¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î3¿Í¤Î¤¦¤Á2¿Í¤Ï¡¢¥±¥ó¥¿¥Ã¥ーÂç³Ø¤Ê¤·¤Ç¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Âç³Ø½Ð¿È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¡ÈDUKE¡É¡Ê¥Ç¥åー¥¯Âç¡Ë¤Ï¡¢¡ÈUK¡É¡Ê¥±¥ó¥¿¥Ã¥ーÂç³Ø¡Ë¤¬¤Ê¤¤¤È¥¹¥Ú¥ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÂ´¶È¸å¤âÊì¹»¤Ø¤Î°¦¤ò¶¯¤¯¼¨¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤âÂ¿Ê¬¤Ë¤â¤ì¤ºÈéÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë½Ð¿ÈÂç³Ø¤Ø¤Î°¦¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï¡¢3¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¡È¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡É¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¿Íº¹¤·»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¡É¤Î¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î3¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡ÊÂç³Ø»þÂå¤Ë¡ËÁ´ÊÆ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÍ¤À¤±¤À¤«¤é¤Í¡×
¡¡NCAA¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¼ÂÀÓ¤³¤½°ã¤¨¤É¡¢3¿Í¤È¤âÂç³Ø1Ç¯¤ÎÃÊ³¬¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥¢ー¥êー¥¨¥ó¥È¥êー¤ò·Ð¤ÆNBAÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÚÎï¤Ê·ÐÎò¤ò»ý¤Ä3¿Í¤¬1¤Ä¤Î¥Áー¥à¤Ë½¸·ë¤·¤¿¥Þ¥Ö¥¹¤Ï¡¢22Æü¤è¤ê³«Ëë¤¹¤ë2025-26¥·ー¥º¥ó¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£