¡¡£±£´Æü¤ÎºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¡¢ÀèÊªÃæ¿´¸Â·î£±£²·î¸Â¤ÏÂçÉýÂ³¿¡£¹ñÆâ¤ÎÀ¯¶ÉÉÔ°Â¤äÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤ÎºÆÇ³·üÇ°¤«¤éÅê»ñ²È¿´Íý¤¬Îä¤¨¹þ¤à¤Ê¤«¡¢°ÂÁ´»ñ»º¤È¤µ¤ì¤ëºÄ·ô¤¬Áª¹¥¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°½µËö¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼óÁê»ØÌ¾¤Î¹ÔÊý¤ä¿·À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬¸«ÄÌ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬·Ç¤²¤ë·ÐºÑÀ¯ºöÊý¿Ë¤ÎÁ°Äó¤¬ÍÉ¤é¤®¤«¤Í¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢À¯¼£¾ðÀª¤Îº®ÌÂ¤ò¼õ¤±¤ÆÆü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤ËÆ°¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬£±£°Æü¤ËÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë¤«¤±¤ë´ØÀÇ¤ò£±£±·î£±Æü¤«¤é£±£°£°¡ó¾å¾è¤»¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇÀ¯ºö¤Ø¤Î·üÇ°¤¬ºÆÇ³¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£±£²Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿´ÇÛ¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆÃæ¤ÎÂÐÎ©·ã²½¤Ø¤Î·üÇ°¤Ï¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÂçÉý°Â¤ÇÅê»ñ²È¿´Íý¤¬°²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ºÄ·ôÀèÊª¤Ï¸á¸å£²»þ£³£°Ê¬¤¹¤®¤Ë£±£³£¶±ß£´£·Á¬¤Þ¤Ç¾å¿¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÊª£±£²·î¸Â¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢£±£°Æü¤ËÈæ¤Ù£´£³Á¬¹â¤Î£±£³£¶±ß£³£³Á¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¸½ÊªºÄ»Ô¾ì¤Ç£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï¡¢¸á¸å£³»þ»þÅÀ¤Ç£±£°Æü¤ËÈæ¤Ù¤Æ£°¡¥£°£³£µ¡óÄã¤¤£±¡¥£¶£µ£µ¡ó¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
