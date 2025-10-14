¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤­¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£

¡¡Á´¤¯¤Î¥à¥À¤À¤È»×¤¦¡È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£

¡¡°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ë¤Ç¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁ÷¤ëºÝ¤Ï¡ÖÌÜ¾å¤Î¿Í¤«¤é½ç¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤Ù¤­¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¡¢µÄÏÀ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¤Ò¤í¤æ¤­»á¤Ï¤³¤ì¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤òºî¤ê¡¢¥ë¡¼¥ë²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ¬¤Î°­¤¤¿ÍÃ£¤¬À¸»ºÀ­¤ò²¼¤²¤Æ¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£