¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û²Ö´¬Åì¤¬¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê¡ª¡¡4µ¨Ï¢Â³¤Î¹Ã»Ò±à¤Ø¡¢16Æü·è¾¡¤ÏÈ¬¸Í³Ø±¡¸÷À±Àï
¡¡¡þ½©µ¨¹â¹»ÌîµåÅìËÌÂç²ñ¡¡½à·è¾¡¡¡²Ö´¬Åì4¡½1ÅìËÌ¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡¤¤¿¤®¤ó¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê1°Ì¡Ë¤¬¡¢ÅìËÌ¡ÊµÜ¾ë2°Ì¡Ë¤òÇË¤Ã¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢²Ö´¬Åì¤¬1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢7ÈÖ¡¦ºØÆ£Áó¸ç¤Î±¦Á°ÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2»àËþÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¡¢1ÈÖ¡¦µÆÃÓ³Ú¿Í¤Îº¸Á°2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢2ÈÖ¡¦ÅÄÃæÂóÊ¼¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç°ìµó4ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¿û¸¶½Ù¤Ï7²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÅìËÌÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£7²óÅÓÃæ¤«¤é¤ÏËüÃ«·ø¿´¤¬Äù¤á¡¢¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÅìËÌ¤ÎÍè½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ìÏÈ¤Ï¸½¾õ¡Ö3¡×¡£²Ö´¬Åì¤Ï2024Ç¯²Æ¤«¤é4µ¨Ï¢Â³¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ï16Æü¡¢È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡ÊÀÄ¿¹1°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡