³Þ°æ¿®Êå¥¢¥Ê¡¡»Å»öÉüµ¢¤òÊó¹ð¡¡ÂÓ¾õá×¿¾¤Î°²½¤Ç9·î¤Ë¶ÛµÞÆþ±¡¡Ö¤ª»Å»öÉü³è¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡ª¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³Þ°æ¿®Êå¡Ê62¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Àè·î¤ËÂÓ¾õá×¿¾¤Î°²½¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤·¡¢º£·î7Æü¤ËÂà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É»Å»öÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡³Þ°æ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÂà±¡¤«¤é8Æü¤¿¤Áº£Æü¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ª»Å»öÉü³è¤Ç¤¹¡¡ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¤Î¤¿¤á¤ËÌ¾¸Å²°¤ËÅþÃå¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡Ö¤Þ¤À±¦ÌÜ¤Ï³«¤¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Åì³¤¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶É¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡¡´ðËÜÅª¤ËÂÎ¤Ï¤â¤¦¸µµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¡¾¯¤·¤¤¤Ä¤â¤È¸«¤¨Êý¤¬°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸À¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬ÄÌ¾ï±¿¹Ô¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡³Þ°æ¥¢¥Ê¤Ï9·î¤ËÂÓ¾õá×¿¾¤Î°²½¤Ç±¦ÌÜ¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Æþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£º£·î7Æü¤Ë¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸Âà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£