²¬Â¼Î´»Ë¡¡¼«Âð¤Ç¤Î°û¼ò¤ò¤ä¤á¤¿¥ï¥±¡¡¡ÈÅÂÆ²Æþ¤ê¡É¤·¤¿¾×·â»ö·ï¤Ë¶¦±é¼Ô¤¢Á³¡Ö¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦17¡Ë¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÈÖÁÈVTR¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³°²á¤®¤ë¥Ñ¥Ñ¤Î»Ñ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÆÃ½¸¡£´ØÀ¾¤Î»Ò¶¡Ã£300¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿°Õ¸«¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂè1°Ì¡§¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÂè2°Ì¡§Å¥¿ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂè3°Ì¡§¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥À¥µ¤¤¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á2°Ì¤Î¡ÖÅ¥¿ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¥¦¥¶¤¤¡×¡Ö³Á¥Ô¡¼¤È¤«Çã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¥À¥µ¤¤¡×¡Ö¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ç¤³¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥¢¥¶¤È¤«À¨¤¤¤«¤é·ù¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬¡£¤Þ¤¿1°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌµ¸ý¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó·ù¡×¡ÖÌÀ¤ë¤¤²È¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬À¼¾®¤µ²á¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¤ª¼ò¤ÏÂç¾æÉ×¡¢¤â¤¦²È¤Ç°û¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤â¤ó¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£»ö¾ð¤òÃÎ¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Ê¤ë¤ß¤¬¡Ö¤ä¤á¤¿¤â¤ó¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¤ä¤á¤¿¡ªÀµÄ¾¡¢Ã¦Êµ¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÇú¾Ð¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤é¤«¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Ê¤ë¤ß¤Ë¡¢²¬Â¼¤Ï¡ÖÅÂÆ²Æþ¤ê¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö»Ò¶¡¤Î¥È¥¤¥ì¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎºÇÃæ¤ËÏ³¤é¤·¤¿¤«¤é¡£¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ê¡×¤È¡¢ÊØ´ï¤òÊú¤¨¤Æ¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¡£¿Ê¹ÔÌò¤ÎµÈËÜ¿·´î·à¡¦¤¹¤Ã¤Á¡¼¤Ï¡Ö²¿¤Ë¤âÍú¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤È³ÎÇ§¡¢¤Ê¤ë¤ß¤¬¡Ö¥¥Ã¥º¤¬¡Ê¥È¥¤¥ì¤Î¥É¥¢¤ò¡Ë³«¤±¤¿¤ï¤±¤ä¤í¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È²¬Â¼¤Ï¡Ö³«¤±¤Æ¡¢±ó¤¯¤Ç¡Ê»Ò¶¡¤ÎÀ¼¤Ç¡Ë¡È¥Ñ¥Ñ¡¢Âç¤¤¤¤Î¤·¤Æ¤ë¤Í¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¤¹¤Ã¤Á¡¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤â¤¦¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤ò¤·¤è¤¦¤¬¡×¤È¤¢Á³¡£¤Ê¤ë¤ß¤Ï¡Öµó¤²¶ç1°Ì¤ÎÀ¼¾®¤µ¤¤¡£2°Ì¤È1°Ì¤è¡¢¤Û¤é¡×¤È¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê²á¤®¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤¬¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ª²È¤Ç¤ª¼ò¤â°û¤Þ¤Ø¤ó¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÅ¥¿ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ç°û¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£