¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤Àº£µ¨¡¡º´Æ£ÅÔ»ÖÌé¤¬º¸ÂÍÄËÀ»°³Ñ¹ü½üµî½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡¡14Æü¤ËÂà±¡ºÑ¤ß
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï14Æü¡¢º´Æ£ÅÔ»ÖÌéÁª¼ê¤¬10Æü¤ËÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤Æ¡Øº¸ÂÍÄËÀ»°³Ñ¹ü½üµî½Ñ¡Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£Áª¼ê¤ÏÆ±µåÃÄ¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ºòµ¨¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÂè2Àï¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼«¿È½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤â¼õ¾Þ¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂçÌö¿Ê¤ò¤È¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£µ¨¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾õÂÖ¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤º¡¢68»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÂÇÎ¨.207¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢18ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ªº´Æ£Áª¼ê¤Ï¡¢ËÜÆü14Æü¤ËÂà±¡¤·¤¿¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£