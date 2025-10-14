¡Ö¥Á¥å¥Ã¤Æ¥¥¹´é¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¶¦±é¥â¥Ç¥ë¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¥Ç¥ì¥Ç¥ì¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¬¥Á¥À¥á½Ð¤·¤«¤é¤Î¥Ë¥ä¥±´é¡£°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬10·î10Æü¡¢¡ÖABEMA BOATRACE COLORS¡Ø¤È¤¤á¤¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡Ù¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¡¢¶¦±é¥â¥Ç¥ë¤Î¥¥¹´é¤ËÂç´î¤Ó¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¥Ç¥ì¥Ç¥ì ¥â¥Ç¥ë¤Î¥¥¹´é
¡¡ÅöÈÖÁÈ¤ÏMC¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¸µAKB48¤Î²¬ÉôÎÛ¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤ä¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÆâÍÆ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï²¬Éô¥Á¡¼¥à¤ËÂ°¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¬Éú¼ÓÀ¤¤È±©Êý¤ë¤Ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀÄ¶õ²ÖÏÂ¤¬½¸·ë¤·¡¢ÃæÈ×¤Ë¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¯²Î¤¤¤¤ì¡ª¥ï¥ó¥³¡¼¥é¥¹¥«¥é¥ª¥±¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÂê¤ÏAI¤Î¡ÖStory¡×¤Ç¡¢²Î»ì¤ò´Ö°ã¤¨¤º¤ËÊ¸»úÄÌ¤ê¥ï¥ó¥³¡¼¥é¥¹¤ò²Î¤¤¤¤ì¤ÐOK¡£È¬Éú¤é¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¡Ø¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î¶Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤¶»Ï¤Þ¤ë¤ÈÈ¬Éú¤¬²Î»ì¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤ä¤¿¤ó¡ÊÈ¬Éú¡Ë¤ÏÁ´Á³¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤È¤Î2¿Í¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢À¼¤Û¤ÜÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È²Î»ì°ÊÁ°¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤ËÀ¼¤¢¤ó¤Þ¤ê½Ð¤µ¤Ê¤¤´¶¤¸¡©¤³¤Î¥ï¥ó¥³¡¼¥é¥¹¥«¥é¥ª¥±¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£Íê¤à¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀÄ¶õ¤é¤¬¡Ö¡Ê¥¡¼¤¬¡ËÄã¤¯¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÊÛÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤â¤¦1²ó¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡×¤È°ì½³¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²£´é¤â¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤ª¤À¤Æ¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¡©¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤Ï¤µ¤ä¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ø¤´¤á¤ó¤Í¡£¥Á¥å¥Ã¡Ù¤Ã¤Æ¥¥¹´é¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÈ¬Éú¤¬¡Ö´Ö°ã¤¨¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡£¥Á¥å¥Ã¡ª¡×¤ÈÅê¤²¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤¡¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ç¥ì¥Ç¥ì¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤µ¤ä¤¿¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤Á¤å¡×¡Ö¤µ¤ä¤¿¤ó¤«¤ï¤æ¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
