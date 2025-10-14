¼«Ì±¡¦¾®Ìî»ûÀÇÄ´²ñÄ¹¡¢Î©·û¤Î½ÅÆÁÀÇÄ´²ñÄ¹¤È½é²ñÃÌ¡¡¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ê¤É¤á¤°¤ê¶¨µÄ
¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Ìî»ûÀÇÄ´²ñÄ¹¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î½ÅÆÁÀÇÄ´²ñÄ¹¤È½¢Ç¤¸å¡¢½é¤á¤Æ²ñÃÌ¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Á°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Ìî»ûÀÇÄ´²ñÄ¹¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î½ÅÆÁÀÇÄ´²ñÄ¹¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤ª¤è¤½50Ê¬´Ö²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤Ç½ÅÆÁ»á¤ÏÄ¾¤Á¤Ë¶¨µÄ¤òºÆ³«¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¾®Ìî»û»á¤Ë¶¯¤¯µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®Ìî»û¸ÞÅµ ÀÇÄ´²ñÄ¹
¡Ö»ä¤É¤â¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤³¤ÎÌäÂê¡¢Áá¤¯Á°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
²ñÃÌ¸å¡¢¾®Ìî»û»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢À¯¸¢¤Î¾õ¶·¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀÇ¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤òÆ§½±¤·¡¢Á°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¡¢¤¢¤¹¤Ë¤â¸øÌÀÅÞ¤ò´Þ¤á¤¿3ÅÞ¤Ç¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
