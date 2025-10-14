ÊÝÅÄ·½¡¡½Ð¿ÈÃÏ¡¦ÀéÍÕ¸©ÉÙÄÅ»Ô¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿ÍÌ¾¿Í¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡ÖÄ®¤¬ÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊÝÅÄ·½¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥Ã¥Á¥§¤Î¹¾¾å·É»Ò¤¬£±£´Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÊÝÅÄ¤È¹¾¾å¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç²ÐÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³粼¥±¥¤¤È°û¤ßÃç´Ö¡£¡Ö¥±¥¤¤Î²ñ¡×¤È¾Î¤·¤Æ°û¤ß²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë±ï¤«¤é¥²¥¹¥È½Ð±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÊÝÅÄ¤ÏÀéÍÕ¸©ÉÙÄÅ»Ô¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»³ºê¤¬¡ÖÍÌ¾¿Í¤È¤«Ã¯¤«¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÊÝÅÄ¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¤¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È°ì½Ö¹Í¤¨¤¿¸å¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤Ç¤âº£¡¢²ÖÅÄ¸×¾å¤µ¤ó¤¬½»¤ó¤Ç¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤¬¡Ö²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ã¤ÆÁ°¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÊÝÅÄ¤Ï¡Öº£¡¢ÉÙÄÅ¤Ë½»¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤è¡×¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·È¹¤Ï¡Ö¥ª¥ì¡¢²ÖÅÄ¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤«¤é¡£ÌÚ¹¹ÄÅ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¤Î¡¢°ì»þ´ü¡£¤Ç¡¢¤½¤ÎÈÖÁÈ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¡£¤¢¤Ã¡¢¤À¤«¤é°ú¤Ã±Û¤·¤·¤¿¤ó¤À¡×¡£
¡¡ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤ÎºÇ´ó¤ê¤Î±Ø¤Ë¤¹¤´¤¤Âç¤¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê²È¤¬·ú¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ì¤ÏÃ¯¤Î²È¤À¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ç¡£Ä®¤¬ÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£