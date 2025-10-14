¡È°®¼ê²ñ¤Ë¥ª¥¿¥¯1¿Í¡ÉÏÃÂê¤ÎSKE48ÁêÀîÃÈ²Ö¡¢Î¾¿Æ¤È¤Î¥é¥¤¥ÖÃæ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Öµã¤±¤Á¤ã¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡ÛSKE48¤ÎÁêÀîÃÈ²Ö¤¬¡¢10·î13Æü¤Ë¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Î¾¿Æ¤È¤Î¥é¥¤¥ÖÃæ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È°®¼ê²ñ¤Ë¥ò¥¿¥¯1¿Í¡ÉÏÃÂê¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Î¾¿Æ¤È¤Î¼Ì¿¿¸ø³«
10·î11¡¢12Æü¤È2Æü´Ö¤ËÅÏ¤ê17¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¡ÖSKE48 17th Anniversary Festival 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿SKE48¡£ÁêÀî¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤â17¼þÇ¯LIVE¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥â¥¶¥¤¥¯¤Ç´é¤ò±£¤·¤Æ¡Ö»ä¤Î¿ä¤·¥á¥ó¤Ï¤Û¤Î¤Î¡ÊÁêÀî¡Ë¤Ç¤¹¡ª¡×¤Î¤¦¤Á¤ï¤ò·Ç¤²¤ëÎ¾¿Æ¤ÈÁêÀî¤¬¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó»þ´Ö¤Ï³Ý¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢LIVE¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡ª´ò¤·¤¯¤Æµã¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡ª¡ªËå¤âÇÛ¿®¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªµã¤¤¤Æ¤ÏÌµ¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Ö²ÈÂ²°¦¤Ëµã¤±¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¿Æ¹§¹Ô¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁêÀî¤Ï2003Ç¯10·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2015Ç¯3·î15Æü²ÃÆþ¤Î7´üÀ¸¤Ç¸½ºß¥Á¡¼¥àS¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¡¢°®¼ê²ñ¤Ë¥ò¥¿¥¯¤¬1¿Í¤·¤«Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
