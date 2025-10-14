Ä®ÅÄ19ºÐMF¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤Ø¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ª¡×¡¡¥Á¡¼¥àÎ¥Ã¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡×
Ä®ÅÄ¤Î¹âºêÅ·»ËÏº¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦
¡¡J1¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï10·î14Æü¡¢MF¹âºêÅ·»ËÏº¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»²²Ã¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡19ºÐ¤Î¹âºê¤Ï2023Ç¯¤ËÍâÇ¯¤«¤é¤ÎÄ®ÅÄ²ÃÆþ¤ÈÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¾µÇ§¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ï¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ1»î¹ç¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯4·î¤Ë´ØÅì¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎSHIBUYA CITY FC¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£¤·¤«¤·6·î26Æü¤ËÄ®ÅÄ¤ËÉüµ¢¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢14Æü¤Ë³¤³°°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»²²Ã¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤È¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½¡£º£¸å¤Î°ÜÀÒÀè¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ë·èÄê¼¡Âè¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤È¡ª¡×¡Ö¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤âÀ®¸ù¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«Ä®ÅÄ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¡ª¡×¡Ö¤Ï¡ª¡©³¤³°¡ª¡©¡×¡Ö¤¨¡©¤³¤ì¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤±¤ÉÊ£»¨¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë