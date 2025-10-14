俳優ブラッド・ピット（６１）とジュエリーデザイナーのイネス・デ・ラモン（３２）が、交際３年を経て同棲を始めたようだ。米ピープル誌によると、２人は「完全に一緒に暮らしており」、関係は順調そのものだという。



【写真】ラブラブモードのブラッド・ピットとイネス・デ・ラモン

ブラッドとイネスは２０２２年に交際が報じられ、昨年のベネチア国際映画祭でレッドカーペットデビューを果たしている。



関係者は同誌に「ブラッドは移動の計画にイネスを積極的に含めていて、家では一緒にくつろいでいます。２人は本当に家庭を築いているんです」と語った。別の情報筋も「２人の関係はとても強く、かつてないほど幸せそうです」とコメントしている。



さらに「ブラッドはとても幸せで、恋に落ちている」との証言もあり、ピットの充実した私生活がうかがえる。



イネスはブラッド主演映画「Ｆ１／エフワン」のプレスツアーでもブラッドを支え続けていたほか、今年８月にブラッドの母ジェーン・エタ・ピットさん（享年８４）が亡くなった際にもブラッドに寄り添っていたと伝えられている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）