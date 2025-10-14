Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¾¦Å¹¡×¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡õ¤ª°ò¥¹¥¤¡¼¥ÄÆÃ½¸¤¬Æ±»þ³«ºÅ¡ªÄ²³è¤·¤Ê¤¬¤é½©¤ÎÌ£³Ð¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤è
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ï¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤¬¼çÌò¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¾¦Å¹¡×¤Ç¤Ï10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¡Øµ¨Àá¤òÌ£¤ï¤¦¤ª°ò¥¹¥¤¡¼¥ÄÆÃ½¸¡Ù¤¬Æ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¤ª³Ú¤·¤ßËþºÜ¤Î²¼ËÌÂô¡Ö¤ß¤ó¤Ê¾¦Å¹¡×¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
2025Ç¯4·î¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¾¦Å¹¡×¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¿©ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤·Á¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©¤Î½Û´Ä¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢µ¬³Ê³°¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÖÄ²³è¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¿¡¼¥Ê¥Ö¥ë¥¬¥é¥¹ÉÓ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡ÖÄ²³è¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈ¯¹Ú¤«¤é¤¹¤Ù¤ÆÅ¹Æâ¤Ç¼êºî¤ê¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¤â¤ª¼è¤ê´ó¤»¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤¬¶á¤¯¤Ê¤¤¿Í¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Å¹Æâ¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¥Í¥ªÂÌ²Û»Ò²°¡Ù¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡È¾¦Å¹¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø37Ãª¾¦Å¹³¹¡Ù¡¢
¤Á¤ã¤ÖÂæ¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ëµÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¿´¤¬Ìö¤ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ü¤Á¤ã¤¬¼çÌò¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä
10·î¤Ï¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò»È¤Ã¤¿¡È¤«¤é¤ÀÁÛ¤¤¡É¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ²³è¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥Õ¥§¡¡¤«¤Ü¤Á¤ã¤È¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¡×¡ÊÀÇ¹þ800±ß¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¡ß¿¢ÊªÀ¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥ì¥â¥ó¹ÚÁÇ¤¬ÁêÀÈ´·²¤Ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥Ø¥ë¥·¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Ë¥°¥é¥Î¡¼¥é¤¬¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£
¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥Ô¡¼¤ÇºÌ¤Ã¤¿»ç¿§¤Î´¨Å·¤Ë¤Ï¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÍÆ´ï¤Ï¥ê¥¿¡¼¥Ê¥Ö¥ë¥¬¥é¥¹ÉÓ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÖµÑ¤¹¤ë¤È100±ß¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¾Æ¤¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤È¥Á¥ç¥³¥Á¥¢¥à¡¼¥¹¡×¡ÊÀÇ¹þ800±ß¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Û¤éËÒ¾ì¤Î¥ß¥ë¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¥ï¥Ã¥Õ¥ëÀ¸ÃÏ¤Ë¤«¤Ü¤Á¤ã¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¥Á¥¢¥·¡¼¥ÉÆþ¤ê¥Á¥ç¥³¥à¡¼¥¹¡¢»ç¿§¤Î¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥Ô¡¼´¨Å·¤òÅº¤¨¤Æ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó»ÅÍÍ¤Ë¡£
¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¼ï¤Î¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Øµ¨Àá¤òÌ£¤ï¤¦¤ª°ò¥¹¥¤¡¼¥ÄÆÃ½¸¡Ù¤âÆ±»þ³«ºÅ
10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Øµ¨Àá¤òÌ£¤ï¤¦¤ª°ò¥¹¥¤¡¼¥ÄÆÃ½¸¡Ù¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÁ´¹ñ¤«¤é½¸¤á¤¿¤ª°ò¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
Ãæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¡ÖBENIBITES¡Ê¥Ù¥Ë¥Ð¥¤¥Ä¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ410±ß¡Ë¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©»º¡È¹È¤Ï¤ë¤«¡É¤òÍÏ´ä¤Ç¾Æ¤°ò¤Ë¤·¤ÆÆÈ¼«À½Ë¡¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê´³¤·°ò¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¡¢º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿»þ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä»þ¤Î±ÉÍÜÊäµë¤Ë¤â¡ý
¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¢¥Ç¡¼¥Ä¡¢¤¤¤Á¤Â¤¯¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥·¥Ê¥â¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ß¤ª°ò¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤ß¤ó¤Ê¾¦Å¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô2-9-2 ARISTO²¼ËÌÂô1F¡¦2F
¢¨¾®ÅÄµÞÀþ¡¿µþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¡¦²¼ËÌÂô±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§12:00¡Á19:00
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://minna-showten.com
»²¾È¸µ¡§
¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡õ¤ª°òÆÃ½¸¡×³ô¼°²ñ¼ÒUPDATER ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¡õÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡×³ô¼°²ñ¼ÒUPDATER ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
