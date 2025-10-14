Ê©¡¢ËÉ±ÒÁõÈ÷¤ÎÂÐÆüÏ¢·È¤¬²ÝÂê¡¡ÍèÇ¯¤Ë¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎºÆË¬¤«
¡¡º£·î¤ÎÎ¥Ç¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥»¥È¥óÃóÆüÂç»È¤Ï¡¢Ìó5Ç¯¤ËµÚ¤ó¤ÀºßÇ¤Ãæ¤ÎÆüÊ©ËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤Î³ÈÂç¤òÉ¾²Á¤¹¤ë°ìÊý¡¢ËÉ±ÒÁõÈ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¤ÎÈ¯Å¸¤Ï´üÂÔÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤ºº£¸å¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï2023Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÍèÆü¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬Àè¿Ê7¥«¹ñ¡ÊG7¡ËµÄÄ¹¹ñ¤ÎÍèÇ¯¤¬µ¡²ñ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÍèÇ¯6·î¤ÎG7¥µ¥ß¥Ã¥È³«ºÅ¤Þ¤Ç¤ÎË¬Ìä¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢º®Íð¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÆâÀ¯¤Î°ÂÄê¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÂæÆ¬¤Ç¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆüËÜ¤È¤ÎËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤Ï³¤·³Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¦¡¦¶õ·³¤Ë¤â¹¤¬¤ê¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ±Ò¤ä±§Ãè¡¢¾ðÊóÊ¬Ìî¤ÎÂÐÏÃ¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÉ±ÒÁõÈ÷¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊÌ¤Î·ë²Ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é¤ÎÇäµÑ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶¦Æ±³«È¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÄ´Ã£Àè¤¬ÊÆ¹ñÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡Ö¡ÊÆþ¤ê¹þ¤à¡Ë¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£