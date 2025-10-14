¡Ú¥µ¥ó¥ê¥ª¡Û¼ÂºÝ¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë!? ¥ì¥È¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥é¥ó¥ÁBOX¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×&¡ÖminiminiÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì!
¥Ù¥Í¥ê¥Ã¥¯¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥ß¥Ë¥é¥ó¥ÁBOX¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×(Á´6¼ï/1²ó400±ß)¤È¡¢¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º miniminiÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡×(Á´6¼ï/1²ó400±ß)¤ò9·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥ß¥Ë¥é¥ó¥ÁBOX¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×(Á´6¼ï/1²ó400±ß)
¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥ß¥Ë¥é¥ó¥ÁBOX¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×(Á´6¼ï)¤Ï¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡¢¥é¥ó¥ÁBOX¤¬¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤â¤Î¡£¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥ß¥Ë¥é¥ó¥ÁBOX¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤¢Ë·¡×¡Ö¤¢¤Ò¤ë¤Î¥Ú¥Ã¥¯¥ë¡×¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡×¡Ö¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô¡×¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤ÎÁ´6¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¼ê»ý¤Á¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢»¨²ß¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÉô²°¤Ë¾þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤ËÉÕ¤±¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º miniminiÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡×(Á´6¼ï/1²ó400±ß)
¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º miniminiÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡×(Á´6¼ï)¤Ï¡¢ÀÎ¤ªÉô²°¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¤¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤â¤Î¡£
¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î·Á¤Ë¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡×¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¡Ö¥Á¥¢¥ê¡¼¥Á¥ã¥à¡×¤Î4¼ï¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î´é¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó2¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¼ÂºÝ¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢²È¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¾þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê»ý¤Á¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤ª¤Ç¤«¤±Àè¤Ç¤Î»£±Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£
¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤¢Ë·
¤¢¤Ò¤ë¤Î¥Ú¥Ã¥¯¥ë
¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º
¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô
¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤¬ÉÕÂ°
ÉÕÂ°¥´¥à»ÈÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»þ¥¤¥á¡¼¥¸
¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥ß¥Ë¥é¥ó¥ÁBOX¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(Á´6¼ï)¡×¤ÏÇ¯9·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï1²ó400±ß¡£ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï15ºÐ°Ê¾å¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌóW55¡ßH28¡ßD43mm¡£ÁÇºà¤ÏPP¡¦Å´¡¦¹çÀ®¥´¥à¡£¼è°·Å¹ÊÞ¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¥³¡¼¥Ê¡¼¡£
¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£
¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º
¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£
¥Á¥¢¥ê¡¼¥Á¥ã¥à
¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£(¥ê¥Ü¥ó)
¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£(¤ª²Ö)
¥µ¥¤¥º¥¤¥á¡¼¥¸
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»þ¥¤¥á¡¼¥¸(ÇØÌÌ)
¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º miniminiÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Æ¡¼¥Ö¥ë(Á´6¼ï)¡×¤Ï9·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï1²ó400±ß¡£ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï15ºÐ°Ê¾å¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌóW60¡ßH33¡ßD50mm¡£ÁÇºà¤ÏABS¡¦»æ¡£¼è°·Å¹ÊÞ¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¥³¡¼¥Ê¡¼¡£
(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L650020
