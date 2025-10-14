¹âÌîÊ¸»Ò¡Ö¤ë¤¤µ¤ó¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡Ø¤ë¤¤µ¤ó¤ÎÊ¸¸Ë¼êÄ¢ 2026¡ÙÈ¯Çä
¡¡¡Ø¤ë¤¤µ¤ó¤ÎÊ¸¸Ë¼êÄ¢ 2026¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¤¬10·î9Æü¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤ë¤¤µ¤ó¤ÎÊ¸¸Ë¼êÄ¢ 2026¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤ë
¡¡¡ØÊ¸¸Ë¼êÄ¢¡Ù¤Ï1987Ç¯¤«¤é1Ç¯¤Ë1ÅÙ´©¹Ô¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Á¤¯¤ÞÊ¸¸Ë¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏÊ¸¸Ë¤Ç¡¢Ãæ¿È¤Ï1Ç¯´Ö»È¤¨¤ë¼êÄ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÌî¸÷²í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÌÜ°õ¤Ç¡¢É½»æ¤È¸ý³¨¤ÏËèÇ¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤¯¤ÞÊ¸¸Ë¤¬40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¡Ø¤ë¤¤µ¤ó¤ÎÊ¸¸Ë¼êÄ¢¡Ù¤ÏÉ½»æ¡¢¸ý³¨¡¢¥Þ¥ó¥¹¥êー¥«¥ì¥ó¥Àー¡¢¥á¥âÄ¢¤Î²Õ½ê¤¬¡Ö¤ë¤¤µ¤ó¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤ë¤¤µ¤ó¡Ù¤Ï¹âÌîÊ¸»Ò¤¬»¨»ï¡ÖHanako¡×¤Ç 1988 Ç¯～1992 Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¡£ÆÈ¿È¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤ë½÷À¡¦¤ë¤¤µ¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¤Ä¤«¤º¤Ï¤Ê¤ì¤º¤Î½÷Í§Ã£¡¦¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆü¾ï¤ä¡¢¤Ò¤È¤ê¤°¤é¤·¤ÎÌû¤·¤ß¤Ê¤É¤¬¥ªー¥ë¥«¥éー¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡Ø¤ë¤¤µ¤ó¤ÎÊ¸¸Ë¼êÄ¢ 2026¡Ù¡Ø¤ë¤¤µ¤ó¡Ù¤Î2ºý¥»¥Ã¥È¤òÈÎÇä¡£1992Ç¯¤Þ¤Ç»¨»ï¡ØHanako¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ë¤¤µ¤ó¡×¤è¤ê¡¢33Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢Ã¯¤â¡Êºî¼Ô¤â¡ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢1992Ç¯Êë¤ì¤Î¤ë¤¤µ¤ó¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¥Úー¥Ñー¡Ö¤ë¤¤µ¤ó¤Î1992Ç¯12·î¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÉ½¡×¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¡£
