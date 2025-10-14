¡Ö¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý¡×10¡ó¥ª¥Õ¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥ÈÉÕ¤¡Ø¤¹¤·Ä¸»Ò´ÝFAN BOOK¡ÙÈ¯Çä·èÄê
¡¡¿Íµ¤¥Á¥§ー¥ó¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¤¹¤·Ä¸»Ò´ÝFAN BOOK¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤¬10·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡Ö¥ªー¥í¥é¥µー¥â¥óÇúÀ¹¤ê¡×
¡¡¿Íµ¤¤Î¹â¤¤°û¿©¥Á¥§ー¥óÅ¹¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¡Ö¿Íµ¤¥Á¥§ー¥ó¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¡£Âè29ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ï¡ÖÉñÂæ¡×½¾¶È°÷¤Ï¡Ö·àÃÄ°÷¡×¤ªµÒÍÍ¤Ï¡Ö´ÑµÒ¡×¤È¸«Î©¤Æ¤¿¡¢°ìÌ£°ã¤¦¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È¥¨¥ó¥¿¥áÎÏ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥ê¥Ôー¥¿ーÎ¨¤ò¸Ø¤ë¡Ö¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡£
¡¡ÉÕÏ¿¤Ï2027Ç¯4·î15Æü¤Þ¤ÇÍ¸ú¤Î¡Ö10¡óOFF¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¡Ê¢¨Ëè·î1²ó¡¢¹ç·×12²ó¤Þ¤Ç¡Ë¡£¥¹¥¿¥ó¥×12¸Ä¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤¬£±ÅÀ¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ïÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ä¸ÜµÒ¤Ë¤âÂç¿Íµ¤¤Ê½¾¶È°÷¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¡ª ¥¹¥¿ー·àÃÄ°÷ ¿À£¶¡×¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¡£¤½¤Î¤Û¤«¥¬¥ê¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¿¨´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤é½Á¡×¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥åー¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡Ö¶Ì»Ò¾Æ¤¡×¤Îºî¤êÊý¡¢¼Ì¿¿¤Ç±Ç¤¨¤ë¡ÖÄ¸»Ò´ÝÌ¾Êª·ê»Ò°ìËÜÉÕ¤±¡×¡Ö¥ªー¥í¥é¥µー¥â¥óÇúÀ¹¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤âÆÃ½¸¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ä´¶¼Õº×¤Ê¤É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ¸ËÜ¤Þ¤°¤í¤Î²òÂÎ¥·¥çー¡×¡¢¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Âð¤ä²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ç²óÅ¾¼÷»Ê¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ö½ÐÄ¥²óÅ¾¼÷»Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤¹¤·Ä¸»Ò´Ý¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
