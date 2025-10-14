¡ÚÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡Û¥·¥Ë¥¢¡¦¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¡¢7³ä°Ê¾å¤¬¡ÖÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú -NTT¥½¥ë¥Þ¡¼¥ì¤¬Ä´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½
NTT¥½¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ï10·î1Æü¡¢Ž¢¥·¥Ë¥¢¡¦¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤È¡ØÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù¤Îµ÷Î¥´¶Ž£¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï8·î27Æü¡Á9·î3Æü¤Î´ü´Ö¡¢¹ñºÝ¹âÎð¼Ô¥Ç¡¼¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÁ´¹ñ¤Î¥·¥Ë¥¢(60Âå)¡¦¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢(50Âå)À¤Âå1,050¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¥·¥Ë¥¢¡¦¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¡ßÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¤Ò¤â¤È¤¯°Õ¼±Ä´ºº
º£²ó¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¥·¥Ë¥¢¡¦¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ØÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÆÉ½ñ¾õ¶·¤òÄ´ºº¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢7³ä°Ê¾å(73.9¡ó)¤¬¡ØÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÈ¾¿ô°Ê¾å(52.5¡ó)¤Ï½µ¤Ë¿ô²ó°Ê¾å¤Î¹â¤¤ÉÑÅÙ¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ìó8³ä(78.1¡ó)¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬Ï¢ºÜÃæ¤Î¿·´©¤äºÇ¿·´¬¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥·¥Ë¥¢¡¦¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Þ¥ó¥¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ø¤Î¹â¤¤´Ø¿´¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¥·¥Ë¥¢¡¦¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù¤Î¿»Æ©
¼¡¤Ë¡¢¡ØÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ž¢ÊÝ´É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡×(58.8¡ó)¤¬ºÇÂ¿¤Ë¡£¼¡¤¤¤ÇŽ¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¼ê·Ú¤ËÆÉ¤á¤ë¡×(53.1¡ó)¡¢¡Ö»î¤·ÆÉ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¡×(41.2%)¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£Ä´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÅÅ»Ò²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ø»æ¥Þ¥ó¥¬¡ÙÆÃÍ¤Î¡ÖÊÝ´É¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤ä¡ÖºîÉÊ¤ÎÎô²½¡×¤È¤¤¤¦ÊªÍýÅª¤ÊÀ©Ìó¤«¤é²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¥Þ¥ó¥¬¤ò³Ú¤·¤á¤ëÊØÍø¤µ¤¬¡¢ÍøÍÑËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡ØÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥·¥Ë¥¢¡¦¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î¥Ë¡¼¥º
¤µ¤é¤Ë¡ÖÀÎÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊ¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙÆÉ¤ß¤¿¤¤¡×¥·¥Ë¥¢¡¦¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ï8³äÄ¶(86.9¡ó)¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢Ž¢¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÊª¸ì¤ò¤â¤¦°ìÅÙ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×Ž¢Åö»þ¤ÎÆâÍÆ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¤¤/¿·¤·¤¤È¯¸«¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¡¢²û¤«¤·¤µ¤äºÆÈ¯¸«¤òµá¤á¤¿¡ÖÆÉ¤ßÊÖ¤·¡×¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÆÉ¤ßÊÖ¤·¡×¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢²áµîºîÉÊ¤âËÉÙ¤ËÂ·¤¤¡¢¼ê·Ú¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡ØÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù¤¬¸ú²ÌÅª¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÀÎÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊ¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙÆÉ¤ß¤¿¤¤¡×¥·¥Ë¥¢¡¦¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ï8³äÄ¶
¡ØÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö²èÌÌ¤À¤ÈÆÉ¤ß¤Å¤é¤½¤¦(ÌÜ¤¬Èè¤ì¤ë¡¢Ê¸»ú¤¬¾®¤µ¤¤¤Ê¤É)¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À(¢¨ÆÃ¤Ë¤Ê¤·¤ò½ü¤¯)¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢»ëÇ§À¤äÁàºîÀ¤Î¸þ¾å¤¬ÍøÍÑ³ÈÂç¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Âç²èÌÌ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Î±ÜÍ÷¤äÊ¸»ú¥µ¥¤¥ºÄ´À°µ¡Ç½¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤¬¹¤¬¤ì¤Ð¡¢ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁØ¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ¤ò´µ¯¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥·¥Ë¥¢¡¦¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ç¤Ï¡ÖÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Î¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥·¥Ë¥¢¡¦¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÙÍøÍÑ°Õ¸þ¤È»Ô¾ì¤Î¹¤¬¤ê
ºÇ¸å¤Ë¡ØÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù¤Îº£¸å¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢66.9¡ó¤Î¥·¥Ë¥¢¡¦¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤¬Ž¢·ÑÂ³ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤/º£¸åÍøÍÑ¤·¤¿¤¤Ž£¤È²óÅú¡£¡ØÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù»Ô¾ì¤¬º£¸å¡¢¥·¥Ë¥¢¡¦¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù¤Îº£¸å¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ
¤Þ¤¿¡¢¡ØÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ž¢Ê¸»ú¥µ¥¤¥º¤äÌÀ¤ë¤µ¤Ê¤É¤òÄ´À°¤·¤ÆÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤äŽ¢½é¤á¤Æ¤Ç¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤»È¤¤Êý¥¬¥¤¥É(»æºý»Ò¡¦Æ°²è¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤Ê¤É)¡×¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥·¥Ë¥¢¡¦¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î¿·¤¿¤ÊÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢Ä´¤Ù