¥°ー¥°¥ë¤ÎNotebook LM¤Ë¡ÖNano Banana¡×¤Ç¤Î²èÁüÀ¸À®¡¢Æ°²è²òÀâ¤¬¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯
¡¡¥°ー¥°¥ë¤Ï¡¢AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖNotebook LM¡×¤Î¡ÖÆ°²è²òÀâ¡×¡ÊVideo Overviews¡Ë¤Ë¡¢Gemini¤Î²èÁüÀ¸À®¥â¥Ç¥ë¡ÖNano Banana¡×¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥ÈÀ¸À®µ¡Ç½¤Ê¤É¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¤è¤ê¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç¥½ー¥¹¤òÆ°²è²½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Gemini¤Î²èÁüÀ¸À®¥â¥Ç¥ë¤ÎNano Banana¤Ë¤è¤ê¡¢¥½ー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ò¼¨¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¯³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯²½¤¹¤ë¡£¿·¤·¤¤Æ°²è²òÀâ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥«¥éー¡¢¥Úー¥Ñー¥¯¥é¥Õ¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¡¢¥ì¥È¥í¥×¥ê¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥Ø¥ê¥Æー¥¸¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥½ー¥¹¤ò¤è¤ê¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡ÖExplainer¡×¤È¡¢³µÍ×¤Î¤ß¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡ÖBrief¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Explainer¤Ç¤Ï¥½ー¥¹Á´ÂÎ¤ò¹½Â¤Åª¤«¤ÄÊñ³çÅª¤Ë¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤Ç¤¡¢Brief¤Ç¤ÏÃ»¤¤Æ°²è¤ÇÍ×ÅÀ¤Î¤ß¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£