¡ÖÁ´¼Ò¡×½à·è¾¡¤¬½ªÎ»¡Ä¥ô¥§¥í¥¹¥¯¥í¥Î¥¹ÅÔÇÀ¤È¥Ð¥µ¥éÊ¼¸Ë¤ÎÃÏ°èCL½Ð¾ì¤¬·èÄê¡ª¡ÈºÇ¸å¤Î°Ø»Ò¡É¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤ÏÌÀÆü³«ºÅ

Âè61²óÁ´¹ñ¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï14Æü¡¢½à·è¾¡2»î¹ç¤¬ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Õ¡¼¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢JFL¾º³Ê¤ò¤«¤±¤¿Á´¹ñÃÏ°è¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊÃÏ°èCL¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤à¡ÖÁ´¼Ò¡×¡£
5Æü´Ö¤Ç5»î¹ç¤òÀï¤¦Ä¶¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÀï¤â¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¡Ä¡£¾¡¤Æ¤ÐÃÏ°èCL½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë½à·è¾¡¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè61²óÁ´¹ñ¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ ½à·è¾¡
VONDS»Ô¸¶FC(´ØÅì4°Ì) 0-2 ¥ô¥§¥í¥¹¥¯¥í¥Î¥¹ÅÔÇÀ(¶å½£2°Ì)
FC BASARA HYOGO(´ØÀ¾2°Ì) 1-0 Åìµþ23FC(´ØÅì6°Ì)
Âè1»î¹ç¤Ï¡¢¥ô¥§¥í¥¹¥¯¥í¥Î¥¹ÅÔÇÀ¤¬»³¸¶·ÅÌé¤È¾åÊÆÎÉÉ¢¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇVONDS»Ô¸¶FC¤Ë2-0¤È¾¡Íø¤·¡¢4Ç¯Ï¢Â³6²óÌÜ¤ÎÃÏ°èCL½Ð¾ì·èÄê¡£
Âè2»î¹ç¤Ï¡¢³«»Ï6Ê¬¤ËÊ¡À¾µ£Ìé¤¬·è¤á¤¿ÀèÀ©ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿FC BASARA HYOGO¤¬ÃÏ°èCL½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢3°Ì·èÄêÀï¤È·è¾¡Àï¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
Âè61²óÁ´¹ñ¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ 3°Ì·èÄêÀï
VONDS»Ô¸¶FC(´ØÅì4°Ì) vs Åìµþ23FC(´ØÅì6°Ì)
Âè61²óÁ´¹ñ¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ ·è¾¡
¥ô¥§¥í¥¹¥¯¥í¥Î¥¹ÅÔÇÀ(¶å½£2°Ì) vs FC BASARA HYOGO(´ØÀ¾2°Ì)
¤Ä¤¤¤Ë·Þ¤¨¤ë¡¢5Ï¢Àï¤ÎºÇ½ªÆü¡£
ÃÏ°èCL½Ð¾ì¡ÖºÇ¸å¤Î°Ø»Ò¡×¤ò¤«¤±¤¿ÃíÌÜ¤Î3°Ì·èÄêÀï¡¢VONDS»Ô¸¶FC¤ÈÅìµþ23FC¤Ë¤è¤ë¡È´ØÅìÂÐ·è¡É¤ÏÌÀÆü15Æü¡Ê¿å¡Ë10:00¤«¤é¡¢·è¾¡Àï¤ÏÆ±Æü12:30¤«¤é¤¤¤º¤ì¤â¥×¥é¥¤¥Õ¡¼¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£