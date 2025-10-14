¤Î¤ó¡ÈÈôÄ»¡ÉÅÜ¤È¤¦¤ÎÈ¿·â¤¬³«Ëë¡¡¾´ý¥¯¥é¥Ö¤Î¡È»Õ¾¢¡É¤Ë»ëÄ°¼ÔÈ¿±þ¡ØMISS KING¡ÙÂè3ÏÃ¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¤Î¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING/¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å8¡§00¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡ÈÃÏÌÌ»Õ¡ÉÇÐÍ¥¤Î¸ÞÆ¬³ÙÉ×¤Ë»ëÄ°¼ÔÈ¿±þ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¹ñ¸«ÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¾´°ì¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¤Ë¶¯¤¤Áþ¤·¤ß¤òÊú¤¯¸µ´ý»Î¡¦Æ£Æ²¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¡£¶¦ÄÌ¤Î°ø±ï¤ò»ý¤ÄÆó¿Í¤Ï¡Ö¾´ý¤Ç¾´°ì¤ËÉü½²¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÀÀ¤¤¡¢¶¦¤ËºîÀï¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¾´°ì¤È¸ø¼°Àï¤ÇÂÐ¶É¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÈôÄ»¼«¿È¤¬»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¤È¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¡¡Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Î¤¿¤á¾©Îå²ñ¤Ø¤ÎÆþ²ñ¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÈôÄ»¤Ï¡¢´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¤Þ¤ºÈôÄ»¤Ï¡¢½÷À¤Î»²²Ã¤¬ÄÁ¤·¤¤¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¶Ì¾Àï¡×¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÃË»Ò¡£°Õµ¤¹þ¤ó¤ÇÄ©¤à¤â¤Î¤Î¡¢20Ç¯°Ê¾å¾´ý¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈôÄ»¤Ï¤Û¤ÜÁÇ¿ÍÆ±Á³¤Ç¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯ÇÔËÌ¤¹¤ë¡£²ù¤·¤µ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿ÈôÄ»¤ÏÆ£Æ²¤ËÇÔ°ø¤ò¿Ò¤Í¤ë¤¬¡¢¡Ö¾´ý¤ò¤Ê¤á¤ë¤Ê¡£¤ªÁ°¤ÏºÇ¼å¤À¡£²¿¤â¤«¤â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¡£Æ£Æ²¤Î¸·¤·¤¤»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢ÈôÄ»¤ÏÃ«Äì¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê½¤¹Ô¤ÎÆü¡¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿À¶ÁÝ²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈôÄ»¤Ï¡¢Îé»Ò¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¤Î²È¤Ëµï¸õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍÄ¤¤Æü¤Ë¾´°ì¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤äÊì¤Î»à¤Ê¤É¡¢²áµî¤Îµ²±¤¬¼¡¡¹¤ÈÁÉ¤ë¡£µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÅ¹¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Îé»Ò¤«¤é¡ÖÆ£Æ²¤Ë¤Ï³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶ð¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Æ£Æ²¤Î²áµî¤ò¼¨º¶¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£ÍâÆü¡¢¡Ö¼å¤¤¼«Ê¬¤«¤éÀäÂÐÆ¨¤²¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Æ£Æ²¤Î¸ÀÍÕ¤ËÆ³¤«¤ì¡¢ÈôÄ»¤Ï¾´ý¥¯¥é¥Ö¤Ø¡£Íâ½µ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éËèÆü²¿ÅÙ¤âÂÐ¶É¤ò½Å¤Í¡¢¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤à¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ì¾²¦ÀïÅöÆü¡£ÃÃÏ£¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿ÈôÄ»¤Ï¸«»ö¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¼¡¡¹¤È¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾¡¤Á¿Ê¤ß¡¢ÃÃÏ£¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿ÈôÄ»¤Ï¸«»ö¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¡£³«²ñÀë¸À¤ò¹Ô¤¦¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë½÷Î®´ý»Î¡¦Áá¸«Í³Æà¡ÊÌÄ³¤Í£¡Ë¤Ï¡Ö½÷»Ò¥¢¥Þ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡£º£ÅÙ¡¢»ä¤ÈÂÐ¶É¤·¤è¤¦¤è¡×¤ÈÈôÄ»¤ËÏÃ¤·¤«¤±¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¸«È´¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÈôÄ»¤ÏÁþ¤Î¶Ìé¤È¤âºÆ²ñ¡£Î¶Ìé¤ÏÈôÄ»¤¬½ñ¤¤¤¿ÀÀÌó½ñ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢¡Ö¾´ý¤Ï¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤ÏÆ£Æ²¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢¶Ã¤¤¤¿Î¶Ìé¤Ï¡Ö¤Þ¤À¾´ý¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡¢Æ£Æ²ÀèÀ¸¡×¤È2¿Í¤Î²áµî¤Ë²¿¤é¤«¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÈôÄ»¤¬Æ£Æ²¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤ÆÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¾´ý¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢ÈôÄ»¤Ë¾´ý¤Î´ðÁÃ¤ò¸·¤·¤¯¤â²¹¤«¤¯¶µ¤¨¤ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¦¾åÅÄ»°µÈÌò¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¸ÞÆ¬³ÙÉ×¤¬½Ð±é¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡ª¡×¡Ö¤¢¤ì¡¢¤¢¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡©¡×¤Ê¤ÉÂ³¡¹¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÈôÄ»¤¬Æ£Æ²¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤ÆÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¾´ý¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢ÈôÄ»¤Ë¾´ý¤Î´ðÁÃ¤ò¸·¤·¤¯¤â²¹¤«¤¯¶µ¤¨¤ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¦¾åÅÄ»°µÈÌò¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¸ÞÆ¬³ÙÉ×¤¬½Ð±é¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡ª¡×¡Ö¤¢¤ì¡¢¤¢¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡©¡×¤Ê¤ÉÂ³¡¹¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£