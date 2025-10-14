¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¡Ö¤è¤¯¤Ð¤ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¿·È¯Çä/¿Íµ¤¶ñºà4¼ï¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á4¼ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤è¤¯¤Ð¤ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¡¢10·î22Æü(¿å)¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ496.8±ß(ÀÇÈ´460±ß)¡£ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¤ÏÊ¡Åç¸©Ž¥´ØÀ¾Ž¥²Æì¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¡£
¡Ö¤è¤¯¤Ð¤ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢¾È¤ê¾Æ¤¥Á¥¥ó&¤¿¤Þ¤´Ž¥¥Ù¡¼¥³¥ó¥ì¥¿¥¹&¥È¥Þ¥ÈŽ¥¥Á¥¥ó¥«¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¶ñºà¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¿©¤Ù±þ¤¨¤ÇË»¤·¤¤Æü¤Î¿©»ö¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¤è¤¯¤Ð¤ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ò¶ñºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡È¤è¤¯¤Ð¤ê¡É¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¡Ó
¥Á¥ë¥É¤Ç¤â»Ý¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ù¡¼¥³¥ó¤ä¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Á¥¥ó¥«¥Ä¤Ê¤É¡¢³Æ¶ñºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¡£¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ë¤âËþÂ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤è¤¯¤Ð¤ê¡É¤Ê°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¿Íµ¤¤Î¾È¤ê¾Æ¤¥Á¥¥ó¤ä¤¿¤Þ¤´¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¥ì¥¿¥¹&¥È¥Þ¥È¡¢¥Á¥¥ó¥«¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ìÔÂô¤Ê¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÇºà¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Î¿©»ö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ªÊ¢¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¤è¤¯¤Ð¤ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×