ÉÙ»ÎÄÌ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï10·î14Æü¡¢Æ±¼ÒÀ½PC¡ÖFMV¡×¥·¥ê¡¼¥º¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢14.0·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤éÌó634g¤Î·Ú¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Î¡¼¥ÈPC¡ÖUX-K3¡×¡Ê·¿ÈÖ¡§FMVUXSK3BA¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£11·îÃæ½Ü¤«¤éÎÌÈÎÅ¹Å¹Æ¬¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¡£ÎÌÈÎÅ¹¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä²Á³Ê¤Ï280,280±ßÁ°¸å¡£

¡ÖFMV¡×¤Î14·¿¥Î¡¼¥ÈPC¡ÖFMV Note U¡×¥·¥ê¡¼¥º

14¥¤¥ó¥Á¤ÇÌó634g¡¢À¤³¦ºÇ·ÚÎÌ¥Î¡¼¥ÈPC¡ÖUX-K3¡×

¡ÖFMV Note U¡×¤Ï14.0·¿±Õ¾½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ëPC¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢UX-K3¤ÏÀ¤³¦ºÇ·ÚÎÌ¤È¤Ê¤ëÌó634g¤ò¼Â¸½¤·¤¿À½ÉÊ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖFMV Zero¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¡¢ÉÙ»ÎÄÌEC¥µ¥¤¥È¡ÖWEB MART¡×¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

º£²ó¡¢UX-K3¤ÎÀ½ÉÊÌ¾¤ÇÅ¹Æ¬¥â¥Ç¥ë¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÎÌÈÎÅ¹¤ÎÅ¹Æ¬¤Ê¤É¤Ç¼Âµ¡¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê½Å¤µ¤Ê¤É¤ò³Î¤«¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¿·¤¿¤Ë¡¢ÉÕÂ°¤ÎAC¥¢¥À¥×¥¿¤â½¾Íè¤ÎÌó280g¤«¤éÌó151g¤Ø¤È·ÚÎÌ²½¤µ¤ì¤¿¡£

FMV Note U UX-K3

¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ï12TOPS¤ÎAI¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ÷¤¨¤ëCore Ultra 7 255U¤òºÎÍÑ¡£ËÜÂÎ¤Ï¥­¡¼ÇÛÃÖ¤òºþ¿·¤·¡¢Num Lock¤Ê¤É°ìÉô¤Î¥­¡¼¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¾õÂÖ¤¬¤ï¤«¤ëLED¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¡£LAN¥Ý¡¼¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤ò³«¤±¤Æ¥³¥Í¥¯¥¿¤òÁÞ¤·¹þ¤à¥Õ¥ê¥Ã¥×¼°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢È´¤­ÁÞ¤·¤·¤ä¤¹¤¤¥«¥Ð¡¼Ìµ¤·¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Å·ÈÄÁÇºà¤Ï·ÚÎÌ¤Ê¥«¡¼¥Ü¥ó¡¢¥­¡¼¥Ü¡¼¥ÉÌÌ¤ÈÄìÌÌ¤Ï·Ú¤¯´è¾æ¤Ê¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¥ê¥Á¥¦¥à¹ç¶â¤òºÎÍÑ¡£¥­¡¼¥Ü¡¼¥ÉÌÌ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤Ï½¾Íè¤Îº¸¾å¤«¤éº¸²¼¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢¿·¤·¤¤¥í¥´¤Øºþ¿·¤µ¤ì¤¿¡£

¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÏUSB 3.2 Gen2 Type-C¡ß2´ð¡¢USB 3.2 Gen1 Type-A¡ß2´ð¡¢microSD¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡ß1´ð¡¢HDMI½ÐÎÏ¡ß1´ð¡¢¥®¥¬¥Ó¥Ã¥ÈÍ­ÀþLAN¡ß1´ð¡¢3.5mm¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¢Windows HelloÂÐ±þ»ØÌæ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¡£¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï²¼µ­¤ÎÄÌ¤ê¡£

±¦Â¦ÌÌ

º¸Â¦ÌÌ

OS¡§Windows 11 Home

CPU¡§Intel Core Ultra 7 255U

¥á¥â¥ê¡§16GB

¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§512GB SSD

¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§Intel Graphics¡ÊCPUÆâÂ¢¡Ë

¸÷³Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡§¡½

¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§14.0·¿¥ï¥¤¥É¡Ê1,920¡ß1,200¥É¥Ã¥È¡Ë¡¢²ÄÊÑ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È

ÄÌ¿®¡§¥®¥¬¥Ó¥Ã¥ÈÍ­ÀþLAN¡¢Wi-Fi 7¡¢Bluetooth

¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡§USB 3.2 Gen2 Type-C¡ß2´ð¡¢USB 3.2 Gen1 Type-A¡ß2´ð¡¢microSD¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡ß1´ð¡¢HDMI½ÐÎÏ¡ß1´ð¡¢¥®¥¬¥Ó¥Ã¥ÈÍ­ÀþLAN¡ß1´ð¡¢3.5mm¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ê¤É

À¸ÂÎÇ§¾Ú¡§»ØÌæÇ§¾Ú

¥µ¥¤¥º¡§W308.8¡ßD209¡ßH16.3¡Á17.8mm

½Å¤µ¡§Ìó634g

¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¡ÊJEITA 3.0¡Ë¡§Æ°²èºÆÀ¸¤ÇÌó7»þ´Ö¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þ¤ÇÌó18.0»þ´Ö

¥«¥é¡¼¡§¥Ô¥¯¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯

Æ°²èºÆÀ¸¤ÇÌó13.5»þ´Ö¡¢863g¤ÎÄ¹»þ´Ö¶îÆ°¥â¥Ç¥ë¡ÖU77-K3¡×

FMV Note U U77-K3¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥Û¥ï¥¤¥È

FMV Note U¥·¥ê¡¼¥º¿·À½ÉÊ¤Ç¤ÏÄ¹»þ´Ö¶îÆ°¥â¥Ç¥ë¡ÖU77-K3¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£U77-K3¤Ï½Å¤µ¤òÌó863¡Á879g¤È¤·¤Ê¤¬¤éºÇÂç35»þ´Ö¶îÆ°¤¹¤ëÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¡¢CPU¤ò¶¯ÎÏ¤ËÎä¤ä¤¹¥Ç¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¡£ÎÌÈÎÅ¹¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä²Á³Ê¤Ï263,780±ßÁ°¸å¡£

¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ÏIntel Core Ultra 7 155H¤òºÎÍÑ¤·¡¢UX-K3¤ÈÆ±¤¸¤¯LEDÆâÂ¢¥­¡¼¤äLAN¥Ý¡¼¥È¤Î²þÁ±¡¢¾®·¿·ÚÎÌAC¥¢¥À¥×¥¿¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï²¼µ­¤ÎÄÌ¤ê¡£

OS¡§Windows 11 Home

CPU¡§Intel Core Ultra 7 155H

¥á¥â¥ê¡§16GB

¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§512GB SSD

¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§Intel Graphics¡ÊCPUÆâÂ¢¡Ë

¸÷³Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡§¡½

¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§14.0·¿¥ï¥¤¥É¡Ê1,920¡ß1,200¥É¥Ã¥È¡Ë¡¢²ÄÊÑ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È

ÄÌ¿®¡§¥®¥¬¥Ó¥Ã¥ÈÍ­ÀþLAN¡¢Wi-Fi 7¡¢Bluetooth

¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡§USB 3.2 Gen2 Type-C¡ß2´ð¡¢USB 3.2 Gen1 Type-A¡ß2´ð¡¢microSD¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡ß1´ð¡¢HDMI½ÐÎÏ¡ß1´ð¡¢¥®¥¬¥Ó¥Ã¥ÈÍ­ÀþLAN¡ß1´ð¡¢3.5mm¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ê¤É

À¸ÂÎÇ§¾Ú¡§»ØÌæÇ§¾Ú

¥µ¥¤¥º¡§W308.8¡ßD209¡ßH16.3¡Á17.8mm

½Å¤µ¡§Ìó869¡Á879g

¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¡ÊJEITA 3.0¡Ë¡§Æ°²èºÆÀ¸¤ÇÌó13.5»þ´Ö¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þ¤ÇÌó35»þ´Ö

¥«¥é¡¼¡§¥Ô¥¯¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Õ¥í¥¹¥È¥°¥ì¡¼

¥Ô¥¯¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯

¥Õ¥í¥¹¥È¥°¥ì¡¼

±¦Â¦ÌÌ

º¸Â¦ÌÌ

ÄìÌÌ¡£¥´¥àÂ­¤Î·Á¤ò²þÁ±¤·¤¬¤¿¤Ä¤­¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Ä¤Ä¶¯ÅÙ¤â¸þ¾å