33ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¼¯»ùÅç¤«¤éºÆ¤Ó°Ü½»¤Ø¡ÖÌ¾¸Å²°¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Þ¤¹¡×
´ôÉì¸©½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥É¡¼¥¥ó¥º±ÑÎ¤Æà¡Ê33¡Ë¤¬14Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°Ü½»Àè¤Î¼¯»ùÅç¸©¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥É¡¼¥¥ó¥º¤Ï23Ç¯¤Ë¼¯»ùÅç¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤¬¡Ö¼¯»ùÅç¤òÎ¥¤ì¤Þ¤¹¡¡¼¯»ùÅç¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤«¤éÌó3Ç¯¡¢É×¤¬Î¥¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼¯»ùÅç¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¼¯»ùÅç¡©¡ª¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤â¤¤¤Ê¤¤¤·Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¡¿©¤ÙÊª¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤·¡Ä²¹ÀôÅ·¹ñ¤À¤·¡Ä½Ð²ñ¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤È»×¤¤½Ð¤¬Âô»³¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤Æþ¤ì¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¼ä¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿Î¹¹Ô¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¼¯»ùÅç¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ÏÅìµþ¤Ë¤¤¤¿º¢¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Ë»þ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê·Ú¤¤¿´¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç¤Ç²ÈÂ²¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡Âè»°¤Î¸Î¶¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼¯»ùÅç¡ªÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö½©¤«¤é»ä¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î°ú¤Ã±Û¤·ºî¶È¤ÏÂçÊÑ¤À¤±¤É´èÄ¥¤ë¤¾¡¼¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥É¡¼¥¥ó¥º¤Ï20Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2ÅÙ¤ÎÎ®»º¤ä¡¢ÉÔ°é¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æº£Ç¯6·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£