ÂçÊ¬¸©ÃæÄÅ»Ô¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊÅ¹¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢28ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÄÅ»ÔÀ§Â§¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê28¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï12Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢ÃæÄÅ»ÔÆâ¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊÅ¹¤Ç¥À¥Ã¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥°1¸Ä¡ÊÈÎÇä²Á³Ê4950±ß¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
13Æü¸á¸å¡¢Å¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ö12Æü¤ËËü°ú¤¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¤¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÈÈ¿Í¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿ÃË¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¡¢ÍÆµ¿¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤áÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÆ°µ¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£