BLACKPINK¥ê¥µ¡¢°µ´¬ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»ÑÈäÏª¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥ì¥Ù¥Á¡×¡Ö¤¿¤áÂ©¤â¤Î¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡ÛBLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤Î¥ê¥µ¡ÊLISA¡Ë¤¬10·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÏÃÂê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBLACKPINK¥ê¥µ¡Ö¤¿¤áÂ©¤â¤Î¡×¤ÈÏÃÂê¤Î°µ´¬ÈþµÓ
¥ê¥µ¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÇò¤¤¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤é¤¹¤é¤ê¤È¤Î¤Ó¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿µÓ¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥ì¥Ù¥Á¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¡Ö¤¿¤áÂ©¤â¤Î¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
