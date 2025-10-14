CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬·Ù²ü¤¹¤ëÂÇ¼Ô¡¡½éÀï¤Ï¥â¥¤¥Í¥íÀèÈ¯¡ÄÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡ÈÅ·Å¨¡É½àÈ÷¤«
¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¤¿2µåÃÄ¤À¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç14Æü¡¢¡Ö2025 ¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º ¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁ°Æüµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè1Éô¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡¢ÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡¢¥Ñ¡¼¥½¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÏÂÅÄ¹§ÍºÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÆ³¤¤¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡£¡ÖºòÇ¯¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÃ»´ü·èÀï¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¾¡Íø¡¢¤³¤ì¤·¤«¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤À¤±¹Í¤¨¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¤ÎÍø¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÌøÄ®¤â¡Ö¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¡²¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤òÇ®¶¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÇ®¤¤»î¹ç¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤¿¤Á¤¬¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ì¤Ð¡£¤½¤Î¾ì¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ëºÇÂç¸Â¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤±°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¾¡ÇÔ¤â¤Û¤Ü¸ß³Ñ¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ï¤Û¤Ü°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿Áê¼ê¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡Ëº£Ç¯¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿2µåÃÄ¤À¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î¥Ñ¡¼¥½¥ë CS ¥Ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤òÀÀ¤¦¡£
½éÀï¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¡¢·Ù²ü¤¹¤ëÁê¼êÂÇ¼Ô¤Ï¡©
¡¡Âè1Àï¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡¢º£µ¨ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç8»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨1.87¤È¹¥Åê¤·¤¿¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤ËÂ÷¤¹¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Àî¡ÊÍ¥ÇÏ¡ËÁª¼ê¡¢»³åÑ¡Ê½¨¡ËÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢9·î9Æü¤ÎÂÐÀï¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿2Áª¼ê¤ò·Ù²ü¡£ÌøÄ®¤Ï¡Ö¥â¥¤¥Í¥í¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¤¿¥ß¥¹¤Ï°ìÀÚÀÕ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Øº£Ç¯¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î2¶¯¤¬¡Ê¥ê¡¼¥°¤ò¡Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡£
¡¡ÌøÄ®¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ç°ìÈÖ¡È¥Ñ¤Ê¤¤¡É¤Ï¤¿¤é¤¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö#¥Ñ¡¼¥½¥ë¾Þ¡×¤ò°Õ¼±¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Çä¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ä¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¡È¥Ñ¤Ê¤¤¡É³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥½¥ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âè22²ó¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¤ä¡¢¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿º£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡¢¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¤â°ì·³¤Ë¹çÎ®¡£·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÍê¤â¤·¤¤ÌÌ¡¹¤òÂ·¤¨¡¢¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤ËÎ×¤à¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë