Â¼½Å°ÉÆà¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«º£Æü¤Ï³¤³°¤Î¾¯Ç¯¤ß¤¿¤¤¤Ê»äÉþ¤Ç¤·¤¿¡×¥¹¥¦¥§¥Ã¥È»Ñ¤â¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤ÇÁÇÅ¨¡×¤ÈÏÃÂê¡ª
¡¡¸µ£È£Ë£Ô£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤¬£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡Â¼½Å¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö·¤É³¤Î·ë¤ÓÊý¤¤â¤Á¤ï¤ê¡ªÂ¼½Å¤Ç¤¹¡ª³§¤µ¤ó¤¤¤Ä¤«¤éÄ³¡¹¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡Ë·ë¤Ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¤¢¤ì¤Ã¤Æ³Ø¹»¤È¤«¤Ç¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡©Â¼½Å¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«º£Æü¤Ï³¤³°¤Î¾¯Ç¯¤ß¤¿¤¤¤Ê»äÉþ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÃåÍÑ°áÁõ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ç¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤²¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÆÃ»¤á¥Ý¥Ë¥Æ²Ä°¦¤¤È±ÀÚ¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¢¡¼¤Ë¤ã¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â²Ä°¦¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£