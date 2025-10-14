13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆÃÍÜ¤ËÌá¤Ã¤¿¸µÆÃµöËÝÌõ¼Ô¡£¡Ö²ð¸î¤ò¤¹¤ë»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç»×¤¤µÍ¤á¤¿»Å»ö¤òºÆ³«¤·¤¿ÍýÍ³
Âç³Ø±¡½¤Î»¸å¡¢ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ë²ð¸î¿¦¤È¤·¤ÆÆþ¿¦¤·¤¿M¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Ï¶ÈÌ³¤Ë¤â¿¦¾ì¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÆëÀ÷¤á¤º¡¢1Ç¯È¾¤Û¤É¤ÇÂà¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÏËÝÌõ¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÆÃµöËÝÌõ¼Ô¤È¤·¤Æ13Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯Á°¡¢ºÆ¤Ó²ð¸î¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥¯¤È²ð¸î¸½¾ì¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤ò·Ð¸³¤·¤¿M¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä²ð¸î¿¦¤ËÌá¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í
²ð¸îÊ¡»ã»Î M¤µ¤ó
Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï³Ø½¬½Î¤Ç¶ÐÌ³¤·¤¿¤¬¡¢¸À¸ì³Ø¤ÎÆ»¤òÄü¤á¤¤ì¤º¡¢Âà¿¦¤·¤ÆÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤ÎÊ¸Ë¡¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤Á¡¢ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¡£1Ç¯È¾¤ÇÂà¿¦¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ13Ç¯´Ö¡¢ÆÃµöËÝÌõ¤Î»Å»ö¤Ë½¾»ö¡£3Ç¯Á°¤ËÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ØÅ¾¿¦¤·¡¢¸½ºß¤Ï10¿Í¤ÎÆþµï¼Ô¤Î²ð½õ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ë¤Ï²ð¸î¤ò¤¹¤ë»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¡×
¨¡¨¡¤Þ¤º¤Ï¡¢Âç³Ø±¡¤ò½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Î·ÐÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢1Ç¯¤À¤±³Ø½¬½Î¤Ç¹Ö»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÉô¤ÎÀì¹¶¤ÏË¡³ØÉô¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºß³ØÃæ¤ËÊú¤¤¤¿¸À¸ì³Ø¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¼Î¤Æ¤¤ì¤º¡¢½Î¤òÂà¿¦¤·¤ÆÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âç³Ø±¡¤Ç¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤ÎÊ¸Ë¡¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ê¸·Ï¤Î¸¦µæ¿¦¤ÏËÜÅö¤Ë¶¹¤Ìç¤Ç¡¢¸¦µæ¼¼¤ÎÀèÇÚ¤¬²¿Ç¯¤â¶õ¤¥Ý¥¹¥È¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢½¤Î»¸å¤Ï½¢¿¦¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Âç³Ø±¡¤«¤éÆÃÍÜ¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡© ·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç³Ø¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¿¦°÷¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°Ç¯¤Ë»ä¤Î¸¦µæ¼¼¤«¤éÆâÄê¼Âà¼Ô¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅöÊ¬ºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¹²¤Æ¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤ÎÂç³Ø¤Î¿¦°÷¤ä³Ø½¬½Î¤òÃæ¿´¤Ë¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½¤»Î²ÝÄø¤Ï·É±ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½ñÎà¤âÄÌ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤¬°å¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°åÎÅ¤äÊ¡»ã¤Î»Å»ö¤Ï¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¿È¶á¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢½¢¿¦Àè¤È¤·¤Æ¤â¼«Á³¤ÈÉÂ±¡¤ä»ÜÀß¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿·Â´¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à¤¬²È¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë±þÊç¤·¤Æ½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡äÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ï¤É¤ó¤Ê»ÜÀß¡©
¨¡¨¡ºÇ½é¤«¤é¹âÎð¼ÔÊ¡»ã¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë²ð¸î¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤â¤¦¡¢¸«¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿·¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤ËÀÜ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¿©»ö²ð½õ¤«¤éÃ´Åö¤·»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþµï¼Ô¤µ¤ó¤¬¸ý¤ò³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Á´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¹¥×ー¥ó¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤â¸ý¤ò³«¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤Èº¤¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¿·Â´¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÜÅö¤ËËèÆü¤¬½¤¹Ô¤Ç¤·¤¿¡£Æ±´ü¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬°ìÈÖ½ÐÍè¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Î²ð½õ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¤à¤Ä¸ò´¹¤âÃÙ¤¤¤·¡£²¿¥ö·î¤«¤¹¤ë¤ÈÌë¶Ð¤ËÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä°ì¿Í¤À¤±Ç¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Æ±´ü¤Èº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤ÏÆþµï¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤Ë¿®Íê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¶ÈÌ³¤ò»þ´ÖÆâ¤Ë¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¡£»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÆþµï¼Ô¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¯¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ÀèÇÚ¤ËÁêÃÌ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¤¤¨¡¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð¡¢¿Í¤ËÊ¹¤¯»ÑÀª¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤Á¤ã¤ó¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤Î¿·¿Í¤Ï²¿¤âÊ¹¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¸¤á¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÂà¿¦¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ìë¶ÐÌÀ¤±¤ËÆþµï¼Ô¤µ¤ó¤ò²ð½õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Â¤òÆ§¤ó¤Ç½Ð·ì¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ë¶ÉÂç¤¤Ê¥±¥¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ë¤Ï²ð¸î¤ò¤¹¤ë»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂ³¤±¤¿¤é¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Þ¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¶Ð¤Ï16»þ´Ö¶ÐÌ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾Ì²»þ´Ö¤â¤¼¤ó¤¼¤óµ¤¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£·ë¶É¡¢Æþ¿¦¤«¤é1Ç¯È¾¤ÇÂà¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃµöËÝÌõ¤È¤¤¤¦¡Èµï¾ì½ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤¿
¨¡¨¡¼¡¤Î»Å»ö¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ËÜÅö¤Ë¶öÁ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÇùÁ³¤È¡Ö²¿¤«¤¤¤¤»Å»ö¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤Èµá¿Í¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤ë¿ÍÊç½¸¡×¤È¤¤¤¦ÆÃµö»öÌ³½ê¤ÎËÝÌõ¤Îµá¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²È¤«¤é¤Ï¾¯¤·µ÷Î¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç³Ø±¡¤Ç¤ÏÊ¸¸¥¤¬´ðËÜÅª¤Ë±Ñ¸ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ±þÊç¤·¤¿¤é¡¢1¥ö·î¤¯¤é¤¤¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ÆÃµöËÝÌõ¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¤«¡©
È¯ÌÀ¤òÆÃµö¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò½ñ¤¤¤¿¡ÖÌÀºÙ½ñ¡×¤È¤¤¤¦½ñÎà¤òÆÃµöÄ£¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃµö¤ò¹ñºÝÅª¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÌÀºÙ½ñ¤ò±Ñ¸ì¤ËËÝÌõ¤·¤Æ³°¹ñ¤ÎÆÃµöÄ£¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÆÃµöËÝÌõ¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£
ÌÀºÙ½ñ¤ÎËÝÌõ¤Ï·¿¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²áµî¤ËÄó½Ð¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò»²¹Í¤ËºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¼¥í¤«¤éÁ´Éô¹Í¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡²ð¸î¤Î»Å»ö¤È¤Ï°ã¤¦¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤°¤Ë´·¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç´ðËÜÅª¤Ë1¿Í¤Ç¤ä¤ë»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ç¤·¤¿¡£²ð¸î¤Î¸½¾ì¤È¤Ï180ÅÙ°ã¤Ã¤Æ¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿ÆüÄø¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆÃµöËÝÌõ¤Î»Å»ö¤Ï¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢É¾²Á¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢13Ç¯´Ö³Ú¤·¤¯»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤âÁ´Á³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡Ä¡£
AI¤ËÂåÂØ¤µ¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤òÃµ¤·¤Æ
¨¡¨¡»Å»ö¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¿¦¾ì¤«¤éÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©
ÆÃµö»öÌ³½ê¤Ø¤Ï¿ô»þ´Ö¤«¤±¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î»ö¾ð¤ÇÃÏ¸µ¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤Í¡£Ç¯Îð¤â30ÂåÈ¾¤Ð¤ò·Þ¤¨¡¢¾Íè¤Î¿Æ¤Î²ð¸î¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤í¤½¤íÌá¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤È¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Ï¡¢¥Ð¥¹¤ÎÊØ¿ô¤¬¤¹¤´¤¯¸º¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ¶Ð¤¬¤«¤Ê¤ê¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÅ¾¿¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤Î¥Ð¥¹¤Ïº®»¨¤¹¤ë¤·¡¢½ÂÂÚ¤ÇÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£µ¢¤ê¤Î¥Ð¥¹¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀèÄ¹¤¯ÄÌ¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤È´¶¤¸»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤È¡¢¤³¤Î10Ç¯¤ÇAI¤ÎÀºÅÙ¤¬¤¹¤´¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤¬¥¼¥í¤«¤éËÝÌõ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤âµ¡³£ËÝÌõ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÃ±²Á¤ò²¼¤²¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢AI¤Ë»Å»ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë´íµ¡´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤Û¤«¤ÎËÝÌõ¤Î»Å»ö¤Ê¤É¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ð¸î¤ËÌá¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¡ÖAI¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢»ä¤¬ÄêÇ¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢²ð¸î¤Î»Å»ö¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢²ð¸î¤Ë¤Ï¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤È¤«Ë¬Ìä²ð¸î¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ç¯Îð¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÆ¯¤Êý¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡²ð¸î¶È³¦¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ï¥¹¥àー¥º¤Ç¤·¤¿¤«¡©
µá¿Í¥µ¥¤¥È¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î´õË¾¾ò·ï¤È¹ç¤¦¤È¤³¤í¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¶ÐÌ³ÃÏ¤¬ÃÏ¸µ¤Ç²È¤«¤é¶á¤¤¤³¤È¡¢¤ªµëÎÁ¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÌÀÜ¤Ç¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ²ð¸î¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢AI¤Î¤³¤È¤ä¡¢¤³¤ÎÀè¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ò²ñ¿Í·Ð¸³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿´¤Î¤æ¤È¤ê
¨¡¨¡Å¾¿¦¤·¤¿ÆÃÍÜ¤ÎÆÃÄ§¤äÆ¯¤Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¤ÎÃÏ¸µ¤Î¿¦¾ì¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È·¿¤ÎÆÃÍÜ¤Ç¡¢10¿Í¤ÎÆþµï¼Ô¤µ¤ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁáÈÖ¡¦ÃÙÈÖ¡¦Ìë¶Ð¤Î¥·¥Õ¥È¤Ç¡¢Ìë¶Ð¤Ï22»þ¤«¤éÄ«7»þ¤Þ¤Ç¤Î9»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¿·Â´¤Î¤³¤í¤Î16»þ´Ö¤ÎÌë¶Ð¶ÐÌ³¤È¤ÏÁ´Á³ÉéÃ´¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ä¥æ¥Ë¥Ã¥È·¿¤ÎÆÃÍÜ¤È¤Ï¡©
¨¡¨¡Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿·Â´¤Ç¤Ï¡ÈºÃÀÞ¡É¤â·Ð¸³¤·¤¿²ð¸î¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤´¼«¿È¤Ë¤âÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢¿´¤Î¤æ¤È¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤¬Æü¾ïÅª¤Ëµ¯¤³¤ë¤·¡¢Æþµï¼Ô¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¶ÈÌ³¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤É¤ª¤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤âÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥È·¿¤Ç¿Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ð¸î¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ç¤ÏÆÍÈ¯Åª¤Ê»öÂÖ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢1Æü¤Î¶ÈÌ³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¡¹´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Î¤È¤¤Ï¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æþµï¼Ô¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤È¡¢º£¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¼þ°Ï¤Ë¡Ö¤³¤³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤âËÜÅö¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢µÙ·ÆÃæ¤Ç¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¡¢ËÜÅö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¿·Â´¤Î¤È¤¤Ï²¿¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Æþµï¼Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤âÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÆÃµö»öÌ³½ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¯¤È¤«¡¢¿Í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ã¯¤Ç¤âÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¡¢¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À13Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡º£¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ï¤¤¡£Æþ¿¦¤«¤é1Ç¯¸å¤Ë¼ÂÌ³¼Ô¸¦½¤¤ò¼õ¹Ö¤·¤Æ¡¢º£Ç¯1·î¤Ë²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Î»î¸³¤ò¼õ¤±¤Æ¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¸³ÊÙ¶¯¤ÏÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Çö¤¤¥Æ¥¥¹¥È¤«¤éÊÙ¶¯¤·»Ï¤á¤Æ¡¢²áµîÌä¤äÊ¬¸ü¤¤»²¹Í½ñ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¶ÐÃæ¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢»î¸³¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Î½¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì²ó¤Ç¹ç³Ê¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡°ìÈ¯¹ç³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª ²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Î»ñ³Ê¤äÊÙ¶¯¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤âÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
°Ü¾è¤äÃåÃ¦¤Ê¤É¤Î²ð¸îµ»½Ñ¡¢¹âÎð¼Ô¤ËÂ¿¤¤ÉÂµ¤¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤ÃÎ¼±¤Ï¶ÈÌ³¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ñ³Ê¼êÅö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤·¤³¤ÎÀè¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ»ÜÀß¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢Å¾¿¦¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢²ð¸îÊ¡»ã»Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤â³è¤¤ë
¨¡¨¡²ð¸î¿¦¤È¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥¯¤ÎÎ¾Êý¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥¯¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤À¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1Æü8»þ´Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯°Ê³°¤Û¤È¤ó¤ÉºÂ¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¸«Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÊÑ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ´À¤ò¤«¤¤¤ÆÆ¯¤¯²ð¸î¤Î»Å»ö¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤Ï¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÛ¡¹¤ÈËÝÌõ¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¤Î¤â¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¡¢²È¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÆþµï¼Ô¤µ¤ó¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê²¿µ¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ÂÎÎÏÌÌ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¿·Â´Åö»þ¤è¤ê¤â15ºÐ¤¯¤é¤¤Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂÎÎÏ¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÊ¿µ¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼Ò²ñ¿Í·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¤ª¤«¤²¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÏ°è¤Ëº¬¤òÄ¥¤Ã¤Æ²ð¸î¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à
¨¡¨¡º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Åê¤²½Ð¤µ¤º¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤é¥±¥¢¥Þ¥Í¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤âÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤È¡¢Ìë¶Ð¤ò²¿ºÐ¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤â¤¦¾¯¤·²ð¸îÅÙ¤ÎÄã¤¤Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë»ÜÀß¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¥¹¥¥ë¤òËá¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡²ð¸î¿¦¤È¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿·Â´¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤í¤Î¼«Ê¬¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤é¡¢°ì²ó¼¤á¤Æ¤Û¤«¤Î»Å»ö¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£13Ç¯´ÖÆÃµöËÝÌõ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤âÅ¬À¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¨¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Äü¤á¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤À¤è¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ºÇ¸å¤Ë²ð¸î¤Î»Å»ö¤ò¼¤á¤è¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤ä¡¢Éü¿¦¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¤Î»Å»ö¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÂÎÎÏÅª¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¥Ï¥ó¥Ç¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¼«¿È¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢Ç¯Îð¤Ï¥Ï¥ó¥Ç¤Ë¤Ê¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤¬Á´ÉôÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ë»Å»ö¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Êý¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬ÀäÂÐ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Êý¤Ï¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸µ±Ä¶È¿¦¤À¤Ã¤¿Êý¤Ïµ¤Æñ¤·¤¤Æþµï¼Ô¤µ¤ó¤ÎÀâÆÀ¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤â¡¢²ð¸î¤Î»Å»ö¤Ç¤ÏÌò¤ËÎ©¤Ä¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¤ò¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢°ìÅÙ¼¤á¤Æ¤Û¤«¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·ºÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÀäÂÐÌò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²ð¸î¤Î»Å»ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£