¡¡¿¹»°Ãæ¡¦ÂçÅçÈþ¹¬¡Ê45¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¡¢¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡Ê53¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºÊ¤¬6Æü´Ö¤Î¥í¥±¤Ë½Ð¤Æ¤ª¤ê¡£»°Ï¢µÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â©»Ò¡¢¾ÐÊ¡¡¢10ºÐ¤È2¿Í¤Ç½é¤Î¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Ä¹ÃË¡¦¾ÐÊ¡¤µ¤ó¡Ê¤¨¤Õ¡¿10¡Ë¤È¤Î¡È¸ªÁÈ¤ß¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Éã»Ò2¿ÍÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¾ÐÊ¡¤¯¤ó¡¢¥Þ¥Þ¤½¤Ã¤¯¤ê!!¡×ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡õ10ºÐÄ¹ÃË¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¢¨Êì¡¦ÂçÅç¤Ë»÷¤Æ¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï6ËçÌÜ
¡¡¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¾ì½ê¤Î1¤Ä¡£±àÆâ¤Ç¤Ï¡¢3³¬·ú¤Æ¤Î¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤ä¿å¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¢¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡¢º£Ç¯6·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¥¨¥ê¥¢¡Ø¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ù¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦Í£°ì¤Î¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¥é¥¤¥É¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¡£Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ëÁ°¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢53ºÐ¤Î¤ï¤¿¤·¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¤«¤Ê¤È¿´ÇÛ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ÎÀ¤³¦¤òÂçËþµÊ¤·¤¿¤è¤¦¡£
¡¡¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Îºî¼Ô¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ê¤Ï¡¢4¿§¤Î¿§ ÀÄ¡¢²«¿§¡¢ÎÐ¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¤³¨ËÜ¤òºî¤ë¡£¤½¤Î4¿§¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³¹¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ï¥Ã¥Ô¡¼´¶¤Ë°î¤ì¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤è¤¤¡ª¡×¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó ¥è¥Ã¥È¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó ¥«¥Õ¥§¡£³¹¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤é¤ì¤ë¡ª¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Â¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¨¤Õ¤¯¤ó¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í!!!¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤´Êó¹ð¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¢ö¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Ê¤ª¡¢¾ÐÊ¡¤µ¤ó¤ÎÌÜ¸µ¤Ê¤É¤Ï¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É½¾ð¤ä²£´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤â¤¢¤ê¡Ö¾ÐÊ¡¤¯¤ó¡¢¥Þ¥Þ¤½¤Ã¤¯¤ê!!¡×¡Ö¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¡¢ÂçÅç¤µ¤ó¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²£´é¥Þ¥Þ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
