ÀéÄ»Âç¸ç¡¡»Ò¶¡ÃÂÀ¸»þ¤Ï¡Ö¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤ä¤Ã¤¿¡£Í·¤Ó¤¹¤®¤Æ¡×¡¡ÍÄÃÕ±à¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤ÎÂç¸ç¡Ê45¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò¶¡¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È²¦¼Ô¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¡¦Î¯¸ýÍ¤ÂÀÏ¯¤¬½Ð±é¡£¥Ö¥ì¡¼¥¯Á°¤Ë»Ò¶¡¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢ÊÝ°é±à¤ËÆþ±à¤µ¤»¤è¤¦¤È½¢Ï«¾ÚÌÀ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÍîÁª¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢¡ÖÂç¸ç¤µ¤ó¤â²ÈÂ²¤¬¤¤¤é¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¶ìÏ«¤«¤±¤¿¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ï¤Þ¤ÀÂçºå¤Ç¡£¤Þ¤¢¤Þ¤¢Çä¤ì¤Æ¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ï¤·¤Ï¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤ä¤Ã¤¿¡£Í·¤Ó¤¹¤®¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤Á¤Î²Ç¤µ¤ó¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÍÄÃÕ±à¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡Ä¡×¤È»Ò¶¡¤Ë´Ø¤·¤Æµ²±¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¶²¤í¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¡£ºÇ½ªÅª¤ËÂç¸ç¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡ª¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡ª¤Á¤ã¤ó¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¤ï¤·¤âÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£