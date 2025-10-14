¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÅìËÌ¹â¤¬½à·è¾¡ÇÔÂà¡¡¥»¥ó¥Ð¥ÄÅìËÌ¡È3¹»ÌÜ¡ÉÁª¹Í¤ÏÆñ¹Ò¤«¡ÄÆ±¤¸4¶¯¡¦À»¸÷³Ø±¡¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ø
¡¡¡þ½©µ¨¹â¹»ÌîµåÅìËÌÂç²ñ¡¡½à·è¾¡¡¡ÅìËÌ1¡½4²Ö´¬Åì¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡¤¤¿¤®¤ó¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡ÅìËÌ¡ÊµÜ¾ë2°Ì¡Ë¤Ï²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê1°Ì¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡0¡½0¤Î4²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç²Ö´¬ÅìÂÇÀþ¤ËÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òµö¤¹¤È¡¢2»àËþÎÝ¤«¤éÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤³¤Î²ó°ìµó4ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìËÌ¤Ï¤¹¤°¤Ë3ÈÖ¡¦¿ÊÆ£æÆ°¦¤Î»°ÎÝÂÇ¤«¤é1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂÇÀþ¤¬ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìËÌ¤ÎÍè½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ìÏÈ¤Ï¸½¾õ¡Ö3¡×¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¥»¥ó¥Ð¥ÄÁª¹Í¤Î½ÅÍ×»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤Ê¤é½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅìËÌ¤ÏÆ±¤¸¥Ù¥¹¥È4»ß¤Þ¤ê¤ÎÀ»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç1°Ì¡Ë¤È¤ÎÈæ³Ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½à·è¾¡¤ÎÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤ÏÅìËÌ¤Î°õ¾Ý¤¬¤¤¤¤¤¬¡¢À»¸÷³Ø±¡¤ÏÊ¡ÅçÂç²ñ¤ò1°ÌÄÌ²á¤·¡¢ÅìËÌ¤¬µÜ¾ëÂç²ñ¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÀçÂæ°é±Ñ¤ò½à¡¹·è¾¡¤Ç4¡½1¤Ç²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹¥ºàÎÁ¤À¡£
¡¡Íè½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¹»¤ÎÁª¹Í²ñµÄ¤ÏÍèÇ¯1·î30Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
