¡¡³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ë2027Ç¯3·î¤Î½¢Ìò¤òÍ½Äê¤¹¤ë¿·Â¤Àø¿å´Ï¤ÎÌ¿Ì¾¡¦¿Ê¿å¼°¤¬14Æü¡¢Àîºê½Å¹©¶È¿À¸Í¹©¾ì¡Ê¿À¸Í»Ô¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£´ÏÌ¾¤ÏÀÄ¤¤¥¯¥¸¥é¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÂ¤¸ì¡¢Áó·ß¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¡Ö¤½¤¦¤²¤¤¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤¼«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤²¤¤¤Ï22Ç¯¤Ë½¢Ìò¤·¤¿¡Ö¤¿¤¤¤²¤¤¡×·¿Àø¿å´Ï¤Î6ÈÖ´Ï¤È¤Ê¤ë¡£Á´Ä¹84¥á¡¼¥È¥ë¡¢Á´Éý9.1¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢´ð½àÇÓ¿åÎÌ¤ÏÌó3Àé¥È¥ó¡£¾è°÷¤ÏÌó70¿Í¤Ç¡¢·úÂ¤ÈñÌó736²¯±ß¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤¤¤²¤¤·¿¤Ï¿··¿¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤·¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¤½¤¦¤ê¤å¤¦¡×·¿¤è¤êÀø¹ÒÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¼°¤Ë¤ÏËÉ±Ò¾Ê¤äÀîºê½Å¹©´Ø·¸¼Ô¤éÌó1400¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£